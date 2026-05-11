Chiến sự Trung Đông ngày 11-5: Tổng thống Iran vạch ra 3 con đường, Hàn Quốc sẽ đáp trả vụ tàu Namu

Anh Thư

(NLĐO) - Quân đội Iran tuyên bố họ vừa bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của "đối phương" xâm nhập từ biên giới phía Tây Nam.

Trong cuộc gặp với chỉ huy và các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Thi hành luật Cộng hòa Hồi giáo Iran (FARAJA), Tổng thống Masoud Pezeshkian đã vạch ra 3 lựa chọn chiến lược cho nước này.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Pezeshkian tuyên bố rằng đất nước đang đối mặt với 3 con đường: Một là tham gia đàm phán với một vị thế đàng hoàng và sức mạnh, để đòi lại các quyền của Iran; hai là duy trì trạng thái không xung đột cũng không hòa bình; ba là tiếp tục con đường xung đột và đối đầu.

Chiến sự Trung Đông ngày 11-5: Tổng thống Iran vạch ra 3 con đường, Hàn Quốc sẽ đáp trả vụ ở Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (giữa) phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: MEHR

"Sự lựa chọn hợp lý và logic, dựa trên lợi ích quốc gia, là hoàn thành chiến thắng mà lực lượng vũ trang giành được trên chiến trường, đồng thời thiết lập các quyền của người dân Iran trên cơ sở phẩm giá và uy quyền" - tổng thống Iran nói.

Ông Pezeshkian cũng lưu ý việc Iran cởi mở với con đường ngoại giao không phải là một sự nhượng bộ mà là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên sự tự tôn, khôn ngoan và thực tế.

Tổng thống Iran khẳng định nếu đạt được các thỏa thuận phù hợp, Iran sẽ tôn trọng các cam kết.

Tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran vẫn bế tắc. Iran đã đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất hòa bình của Mỹ, tuy nhiên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phản hồi này "không thể chấp nhận được".

Iran đã nhanh chóng đáp trả lại các bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo Tasnim, tại một cuộc họp báo hôm 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết đề xuất mà Tehran đưa ra để phản hồi Mỹ là "hợp lý và hào phóng".

Ông nói thêm phản hồi của Iran tập trung vào việc chấm dứt xung đột trong khu vực, ngăn chặn "nạn cướp biển" nhắm vào các tàu của Iran, đồng thời bảo đảm giải phóng các tài sản đã bị đóng băng trong nhiều năm của nước này.

Nhà ngoại giao lập luận đề xuất của Iran là để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và nỗ lực thiết lập hòa bình và an ninh trong toàn khu vực, mang lại lợi ích cho khu vực và thế giới, nên không thể bị coi là những yêu cầu quá đáng hoặc vô trách nhiệm.

Ông Baqaei cũng chỉ trích Mỹ "khẳng khăng đòi hỏi những yêu cầu vô lý" do bị Israel xúi giục.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Iran và Mỹ thiếu thiện chí tiếp tục đàm phán, ông Baqaei khẳng định ưu tiên hiện tại của Tehran là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Bình luận về tương lai của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ cũng như khả năng Mỹ tấn công lần nữa, ông Baqaei cho biết Iran sẽ chiến đấu khi cần thiết và cũng sẽ sử dụng các kênh ngoại giao khi xét thấy chúng hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Hàn Quốc "sẽ đáp trả" khi tìm ra thủ phạm tấn công tàu Namu

Theo Al Jazeera hôm 11-5, phủ Tổng thống Hàn Quốc đã ra tuyên bố chính thức lên án vụ tấn công vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, đồng thời cho biết họ sẽ đáp trả ngay khi xác định được thủ phạm.

Một quan chức cấp cao từ cơ quan này cho biết các chuyên gia Hàn Quốc đã tiến hành phân tích pháp y ban đầu về thiệt hại ở phần đuôi tàu bên mạn trái.

Tàu chở hàng này mang tên Namu, mang cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc điều hành.

Chiến sự Trung Đông ngày 11-5: Tổng thống Iran vạch ra 3 con đường, Hàn Quốc sẽ đáp trả vụ ở Hormuz - Ảnh 2.

Tàu Namu - Ảnh: HMM

Hồi tuần trước, tàu Namu đã bị tấn công khi đang di chuyển gần eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 10-5 cho biết tàu bị một "vật thể lạ" mà họ chưa thể xác định cụ thể va phải khi đang mắc kẹt tại eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã gây ra vụ việc, trong khi Tehran kiên quyết bác bỏ.

Thế lực bên trong Iran làm lung lay bàn đàm phán Mỹ - Iran?

(NLĐO) - Dù giới lãnh đạo Iran nỗ lực thể hiện sự đoàn kết, phe bảo thủ Jebhe-ye Paydari vẫn gia tăng phản đối tiến trình đàm phán với Washington, theo đài CNN.

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Iran có câu trả lời cho Mỹ, nhiều nước vùng Vịnh bị UAV đe dọa

(NLĐO) - Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến thông qua nước trung gian là Pakistan.

