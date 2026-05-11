Chiến sự Trung Đông ngày 11-5: Tổng thống Iran vạch ra 3 con đường, Hàn Quốc sẽ đáp trả vụ tàu Namu

Trong cuộc gặp với chỉ huy và các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Thi hành luật Cộng hòa Hồi giáo Iran (FARAJA), Tổng thống Masoud Pezeshkian đã vạch ra 3 lựa chọn chiến lược cho nước này.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Pezeshkian tuyên bố rằng đất nước đang đối mặt với 3 con đường: Một là tham gia đàm phán với một vị thế đàng hoàng và sức mạnh, để đòi lại các quyền của Iran; hai là duy trì trạng thái không xung đột cũng không hòa bình; ba là tiếp tục con đường xung đột và đối đầu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (giữa) phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: MEHR

"Sự lựa chọn hợp lý và logic, dựa trên lợi ích quốc gia, là hoàn thành chiến thắng mà lực lượng vũ trang giành được trên chiến trường, đồng thời thiết lập các quyền của người dân Iran trên cơ sở phẩm giá và uy quyền" - tổng thống Iran nói.

Ông Pezeshkian cũng lưu ý việc Iran cởi mở với con đường ngoại giao không phải là một sự nhượng bộ mà là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên sự tự tôn, khôn ngoan và thực tế.

Tổng thống Iran khẳng định nếu đạt được các thỏa thuận phù hợp, Iran sẽ tôn trọng các cam kết.

Tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran vẫn bế tắc. Iran đã đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất hòa bình của Mỹ, tuy nhiên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 10-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phản hồi này "không thể chấp nhận được".

Iran đã nhanh chóng đáp trả lại các bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo Tasnim, tại một cuộc họp báo hôm 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết đề xuất mà Tehran đưa ra để phản hồi Mỹ là "hợp lý và hào phóng".

Ông nói thêm phản hồi của Iran tập trung vào việc chấm dứt xung đột trong khu vực, ngăn chặn "nạn cướp biển" nhắm vào các tàu của Iran, đồng thời bảo đảm giải phóng các tài sản đã bị đóng băng trong nhiều năm của nước này.

Nhà ngoại giao lập luận đề xuất của Iran là để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và nỗ lực thiết lập hòa bình và an ninh trong toàn khu vực, mang lại lợi ích cho khu vực và thế giới, nên không thể bị coi là những yêu cầu quá đáng hoặc vô trách nhiệm.

Ông Baqaei cũng chỉ trích Mỹ "khẳng khăng đòi hỏi những yêu cầu vô lý" do bị Israel xúi giục.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng Iran và Mỹ thiếu thiện chí tiếp tục đàm phán, ông Baqaei khẳng định ưu tiên hiện tại của Tehran là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Bình luận về tương lai của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ cũng như khả năng Mỹ tấn công lần nữa, ông Baqaei cho biết Iran sẽ chiến đấu khi cần thiết và cũng sẽ sử dụng các kênh ngoại giao khi xét thấy chúng hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia.