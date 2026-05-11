Quốc tế

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp

Anh Thư

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.

Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ có biệt danh "cá heo vịnh Ba Tư" do nước này sản xuất đang được bố trí ở Hormuz.

Theo ông Irani, "tàu ngầm cá heo" là tàu ngầm hạng nhẹ, có khả năng neo đậu dưới đáy biển trong thời gian dài nhằm theo dõi và tiêu diệt tàu địch.

Theo Tasnim hôm 10-5, ông Irani tuyên bố rằng Iran đang mở rộng bố trí các tàu này ở đáy biển khu vực eo biển Hormuz.

Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp - Ảnh 1.

Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani trong một hoạt động trên biển - Ảnh: TASNIM

Cùng ngày, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, tuyên bố: "Việc triển khai tàu thuyền từ bên ngoài ở khu vực quanh eo biển Hormuz, với lý do bảo vệ hàng hải, đang làm leo thang khủng hoảng và quân sự hóa một tuyến đường thủy quan trọng".

Theo hãng tin Mehr, ông Gharibabadi cho biết thông điệp này liên quan đến việc Pháp thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến biển Đỏ và vịnh Aden để thực hiện nhiệm vụ chung với Anh, với mục đích mà các nước này gọi là "tăng cường tự do hàng hải".

Ông Gharibabadi cho biết thêm rằng Anh cũng đang điều một tàu chiến đến khu vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực là "việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp, các mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển và một hình thức phong tỏa hải quân".

Ông nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực. Iran, với tư cách là một quốc gia ven biển, có quyền thực hiện chủ quyền và quyết định các thỏa thuận pháp lý".

Ông Gharibabadi cũng cảnh báo rằng sự hiện diện của các tàu từ Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nhằm hỗ trợ "các hành động bất hợp pháp" của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ vấp phải "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" từ lực lượng vũ trang Iran.

(NLĐO) - Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến thông qua nước trung gian là Pakistan.

Iran hành động “gắt”, tàu hàng trúng đòn ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Một tàu hàng bị đánh trúng ngoài khơi Doha trong lúc Qatar tìm cách vượt phong tỏa Hormuz và Iran đe dọa "làm khó" tàu các nước theo Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 10-5: Iran tuyên bố "chấm dứt kiềm chế"

(NLĐO) – Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đàm phán không có nghĩa là đầu hàng, nhắc lại lập trường bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền của người dân.

Iran tàu chiến IRGC Hormuz tàu ngầm cá heo
