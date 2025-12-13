HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-12: Kịch bản Iran trút 2.000 tên lửa khiến Israel cảnh giác

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran đang tái thiết kho tên lửa một cách nhanh chóng sau cuộc xung đột với Israel, nhằm tới khả năng phóng đồng loạt 2.000 tên lửa trong tương lai.

Theo các quan chức quân sự Israel và các đánh giá tình báo khu vực, 6 tháng kể từ sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel, Iran đã nối lại việc sản xuất tên lửa đạn đạo quy mô lớn.

Euro News hôm 10-12 thông tin các nhà máy đang hoạt động "ngày đêm" để khôi phục năng lực đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel.

Kịch bản Iran trút “cơn mưa” 2.000 tên lửa khiến Israel cảnh giác - Ảnh 1.

Cuộc tập trận hải quân lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Ba Tư. Ảnh: AP

Truyền thông Israel đưa tin đại diện quân sự cấp cao của nước này đã cảnh báo các nhà lập pháp trong cuộc họp kín của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Knesset (Quốc hội Israel) rằng nỗ lực khôi phục năng lực tên lửa của Iran đang diễn ra với tốc độ rất nhanh.

Iran được cho là đã chuyển sang sử dụng các phương pháp cũ hơn để sản xuất nhiên liệu.

Ông Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Tổ chức Khủng hoảng quốc tế, cho biết các quan chức Iran nói với ông rằng các nhà máy tên lửa đang hoạt động "hết công suất". Ông tiết lộ: "Nếu có một cuộc xung đột khác nổ ra, họ hy vọng có thể phóng 2.000 tên lửa cùng một lúc, thay vì 500 tên lửa trong suốt 12 ngày xung đột như trước đây".

Cuối tuần trước, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tập trận hải quân quy mô lớn tại vịnh Ba Tư. 

Iran cho biết cuộc tập trận bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000 km, cũng như máy bay không người lái cảm tử. Ba hệ thống phòng không đã được triển khai trong cuộc tập trận trong điều kiện tác chiến điện tử. 

Theo truyền thông Iran, với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống này có thể xác định mục tiêu trên không và trên biển trong thời gian ngắn và tấn công với độ chính xác cao.

Một nhà ngoại giao phương Tây nhận định tình huống này làm tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, thông qua các trung gian phương Tây, Israel đã cố gắng gửi thông điệp tới Iran rằng họ không tìm kiếm một cuộc đối đầu trực diện khác. Tuy nhiên, các quan chức Iran coi những thông điệp này là lừa dối và đã bác bỏ chúng.

Ông Raz Zimat, giám đốc chương trình nghiên cứu "Iran và Trục Shiite" tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, nhận xét tình hình hiện tại giữa Iran và Israel là cực kỳ bất ổn và cho rằng cả hai bên đang cố kiểm soát xung đột. 

Ông Zimat nhận định: "Có hai kịch bản khiến Israel lo ngại. Kịch bản đầu tiên là sai sót trong tính toán của mỗi bên, tất nhiên là ít có khả năng xảy ra hơn. Nhưng kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là Iran muốn nối lại việc làm giàu uranium".

Theo nhà nghiên cứu này, Israel vẫn chưa quyết định về cách phản ứng trước việc Iran nối lại chương trình tên lửa đạn đạo và ở thời điểm nào họ sẽ coi những hành động như vậy là vượt qua lằn ranh đỏ.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 28-11: Iran đã mất quyền kiểm soát Houthi?

Điểm nóng xung đột ngày 28-11: Iran đã mất quyền kiểm soát Houthi?

(NLĐO) - Không chỉ Houthi, Iran đang phải vật lộn để duy trì những lực lượng còn lại trong "trục kháng cự" ở Trung Đông, theo các quan chức nước này.

Điểm nóng xung đột ngày 24-11: Israel "siết" 3 mặt trận ở Gaza, Lebanon và Iran

(NLĐO) – Lo ngại về một cuộc tấn công phủ đầu dấy lên khi căng thẳng giữa Israel với Hamas, Hezbollah và Iran còn dai dẳng.

Tín hiệu mới từ Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tiết lộ thêm rằng đã có những đề nghị mới từ các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

hạt nhân không kích Israel Iran làm giàu uranium
