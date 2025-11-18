HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tín hiệu mới từ Iran

Xuân Mai

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tiết lộ thêm rằng đã có những đề nghị mới từ các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump

 Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 16-11 cho biết Tehran hiện không còn làm giàu uranium tại bất kỳ địa điểm nào trong nước, trong động thái gửi tín hiệu đến phương Tây rằng nước này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về chương trình hạt nhân của mình. 

Theo ông Araghchi, tất cả cơ sở của nước này đều được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát và hiện không có hoạt động làm giàu nào vì các cơ sở liên quan đã bị tấn công trong cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6. Hình ảnh vệ tinh do AP phân tích kể từ sau cuộc xung đột cho thấy Iran chưa tiến hành hoạt động đáng kể nào tại các cơ sở hạt nhân ở Fordo, Isfahan và Natanz.

Tín hiệu mới từ Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Tehran hôm 16-11. Ảnh: AP

Khi được hỏi về những điều kiện cần thiết để tiếp tục đàm phán với Mỹ và các nước khác, ông Araghchi cho biết thông điệp của Iran về chương trình hạt nhân vẫn rõ ràng. Theo đó, quyền làm giàu uranium, quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran là không thể phủ nhận. Bộ trưởng Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền của mình. Ông Araghchi cũng để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Mỹ nếu các yêu cầu của Washington thay đổi. Theo quan chức này, cách tiếp cận của chính quyền Mỹ "không cho thấy họ sẵn sàng đàm phán bình đẳng, công bằng để đạt được lợi ích chung".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tiết lộ thêm rằng đã có những đề nghị mới từ các bên trung gian nhằm nối lại đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hai nước đã tiến hành 5 vòng đàm phán nhưng không đạt được kết quả trước khi tiến trình này bị đình trệ sau cuộc xung đột trên. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu hồi tháng 9 đã thúc đẩy việc tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. 


