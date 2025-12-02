Điểm nóng xung đột ngày 2-12: Quân đội Iran “lột xác” nhờ bí kíp của Nga?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 2-12: Quân đội Iran “lột xác” nhờ bí kíp của Nga?

Cao Lực

(NLĐO) - Sau cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6-2025, Iran nỗ lực tìm kiếm nguồn cung tên lửa và chiến đấu cơ hiện đại - theo The National News.

Ông Jack Watling, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện nghiên cứu Royal United Services (Anh), cho rằng Iran có thể hưởng lợi từ các cuộc thảo luận với Nga để mua tiêm kích Su-35 - hệ thống phòng không tối tân, cũng như công nghệ giúp tăng đáng kể độ chính xác của tên lửa đạn đạo.

Cuộc tấn công do Israel thực hiện hồi tháng 6 cho thấy hệ thống phòng không và quân đội chính quy của Iran kém hiệu quả khi bị tấn công.

Việc phần lớn trang thiết bị phòng thủ bị phá hủy làm dấy lên câu hỏi liệu giới lãnh đạo Iran sẽ phản ứng như thế nào trước sức ép tái bổ sung vũ trang mạnh mẽ của phe cứng rắn.

Bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Iran đều vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc - vốn đã được khôi phục sau khi Anh, Đức và Pháp "bật đèn xanh" cuối tháng 9 vì Iran tiếp tục chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phản đối quyết định này, gây nghi ngờ về mức độ hiệu lực toàn cầu của lệnh cấm. Nếu lệnh cấm không giữ được hiệu lực, ưu tiên hàng đầu của Iran sẽ là mua tiêm kích Su-35 "thế hệ 4,5", với năng lực tương đương hai dòng chiến đấu cơ của châu Âu là Eurofighter Typhoon và Rafale.

Quân đội Iran “lột xác” ngoạn mục nhờ bí kíp của Nga? - Ảnh 1.

Su-35S có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Ảnh: Army Recognition

Theo ông Watling, giới tình báo đang theo dõi chặt chẽ xem Iran có tiến hành thảo luận với Nga hay không. Với hệ thống radar "hiệu quả", Su-35 có khả năng phát hiện, theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu.

Được trang bị tên lửa không đối không R-37M, Su-35 có thể đe dọa máy bay Israel từ khoảng cách lớn. Không quân Nga từng bắn hạ máy bay Ukraine từ cự ly 177 km bằng loại tên lửa này.

Những máy bay không người lái (UAV) Israel gây thiệt hại lớn trong cuộc tấn công hồi tháng 6 sẽ "rất dễ bị Su-35 bắn hạ".

Mối đe dọa lớn hơn đối với không quân Israel là việc các tiêm kích Iran có thể xuất kích từ miền Đông Iran, theo dõi và giao chiến ở khoảng cách an toàn. Chúng có thể đe dọa cả máy bay tiếp dầu – vốn đã được triển khai gần không phận Iran để hỗ trợ các chiến dịch dài ngày.

Điều quan trọng với Iran là Nga đã nâng cấp hệ thống phòng không sau khi đối đầu với vũ khí phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine: phần mềm, radar, khả năng đánh chặn ATACMS, GMLRS và tên lửa chống radar HARM đều được cải thiện đáng kể.

Quân đội Iran “lột xác” ngoạn mục nhờ bí kíp của Nga? - Ảnh 2.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa trong một cuộc tấn công. Ảnh: AP

Một "bước nhảy mang tính thế hệ trong năng lực tác chiến" sẽ đến với Iran nếu họ được Nga chuyển giao hệ thống phòng không tầm xa S-400.

Với tốc độ 17.000 km/h và tầm bắn 600 km, S-400 có thể đe dọa máy bay tiếp dầu và chiến đấu cơ Israel (trừ F-35).

Tuy nhiên, S-400 rất đắt, khoảng 1 tỉ USD cho một tổ hợp. Iran có thể cân nhắc hệ thống HQ-9 của Trung Quốc. Ngoài ra, các hệ thống tầm trung như Buk-M3 cũng được nâng cấp đáng kể.

Mối lo lớn nhất của Israel vẫn là năng lực tên lửa bản địa của Iran. Nếu đủ số lượng, chúng có thể áp đảo hệ thống phòng thủ, kể cả Vòm Sắt.

Nhiều vũ khí bị của Nga đã bị đánh chặn trong xung đột Ukraine nhưng Moscow đã tìm cách vượt qua Patriot của Mỹ bằng chiến thuật tấn công mới, khiến tỉ lệ bị chặn giảm từ 70% xuống dưới 20% trong một số trường hợp.

"Có những công nghệ Nga có thể chuyển giao, giúp tên lửa Iran tăng khả năng xuyên thủng Patriot và tăng độ chính xác" - ông Watling nhìn nhận.

Nga cũng phát triển chiến thuật sử dụng UAV hiệu quả hơn và nếu họ chia sẻ cho Iran, năng lực UAV của Tehran sẽ được cải thiện đáng kể.

Quân đội Iran “lột xác” ngoạn mục nhờ bí kíp của Nga? - Ảnh 3.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRNA

Tin liên quan

Không có bằng chứng cho thấy Iran xâm phạm không phận Iraq

Không có bằng chứng cho thấy Iran xâm phạm không phận Iraq

(NLĐO) – Nhiều kênh Telegram và trang mạng xã hội hôm 29-11 lan truyền thông tin 60 máy bay chiến đấu Iran đã vi phạm không phận Iraq.

Điểm nóng xung đột ngày 24-11: Israel "siết" 3 mặt trận ở Gaza, Lebanon và Iran

(NLĐO) – Lo ngại về một cuộc tấn công phủ đầu dấy lên khi căng thẳng giữa Israel với Hamas, Hezbollah và Iran còn dai dẳng.

Iran tuyên bố "nhổ rễ" mạng lưới ngầm của Israel và Mỹ

(NLĐO) – Iran tuyên bố triệt phá một đường dây chống an ninh do các cơ quan tình báo Israel và Mỹ dẫn đầu.

Nga Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo