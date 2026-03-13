HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-3: Máy bay ném bom Mỹ liên tiếp được điều động

Hải Hưng

(NLĐO) - Hàng loạt máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52 của Mỹ đã tới châu Âu gần đây, báo hiệu chiến dịch không kích Iran có thể gia tăng cường độ.

Khoảng chục máy bay ném bom của Không quân Mỹ cùng nhiều máy bay hỗ trợ đã được triển khai tới các căn cứ tại châu Âu.

Động thái diễn ra giữa lúc Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tăng cường các đợt không kích nhằm vào Iran trong chiến dịch mang tên "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng).

Dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở và quan sát từ giới theo dõi hàng không cho thấy 5 máy bay ném bom B-1B Lancer đã hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford (Anh) vào cuối tuần trước. Ngoài ra, 3 chiếc khác phải chuyển hướng tới căn cứ không quân Ramstein (Đức) do thời tiết xấu.

Đến ngày 9-3, thêm 3 máy bay ném bom B-52 tiếp tục hạ cánh tại RAF Fairford, nâng tổng số máy bay ném bom Mỹ hiện diện tại khu vực này lên gần 10 chiếc.

Mỹ điều thêm nhiều máy bay ném bom chiến lược áp sát Iran - Ảnh 1.

Mỹ đang tập trung các máy bay ném bom B-1B và B-52 tại căn cứ không quân RAF Fairford (Anh). Ảnh: Không quân Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth những ngày gần đây nhiều lần nói với truyền thông rằng các cuộc tấn công vào Iran tiếp tục tăng cường. Ông cho biết Mỹ sẽ triển khai thêm nhiều phi đội, tăng cường năng lực phòng thủ và thực hiện các đợt xuất kích của máy bay ném bom thường xuyên hơn.

Sự xuất hiện của các máy bay ném bom tại RAF Fairford đã thu hút sự chú ý, trong bối cảnh chính phủ Anh thay đổi quyết định cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ thực hiện các hoạt động liên quan đến chiến dịch nhằm vào Iran.

RAF Fairford là một trong số ít căn cứ tại châu Âu có hạ tầng phù hợp để tiếp nhận các máy bay ném bom chiến lược như B-1, B-2 và B-52. Trong những năm gần đây, Không quân Mỹ thường xuyên triển khai lực lượng ném bom luân phiên tới căn cứ này.

Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28-2. Anh ban đầu không cho phép sử dụng các căn cứ của mình cho chiến dịch "Epic Fury". Tuy nhiên, London đã thay đổi quyết định sau khi một căn cứ của họ tại Cyprus bị máy bay không người lái Iran tấn công.

Chính phủ Anh ngày 7-3 thông báo Mỹ đã bắt đầu sử dụng các căn cứ của nước này cho những hoạt động "phòng thủ cụ thể", nhằm ngăn chặn việc Iran phóng tên lửa vào khu vực.

Ngoài RAF Fairford, lực lượng Mỹ cũng dự kiến triển khai tới cơ sở hỗ trợ hải quân Diego Garcia tại Ấn Độ Dương.

Việc bố trí lực lượng tại các địa điểm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian bay khứ hồi từ Mỹ tới Trung Đông, vốn có thể kéo dài tới 37 giờ nếu xuất phát từ các căn cứ trên lãnh thổ Mỹ.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Brad Cooper cho biết các máy bay ném bom đã đóng vai trò quan trọng trong các đợt tấn công đầu tiên nhắm vào Iran. Các loại B-1, B-52 và B-2 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ và tấn công khoảng 200 mục tiêu trong 72 giờ đầu của chiến dịch.

Bên cạnh lực lượng ném bom, Không quân Mỹ cũng triển khai nhiều loại máy bay khác như F-35, F-22, F-16, A-10, F-15E, máy bay cảnh báo sớm E-3, trinh sát RC-135, máy bay không người lái MQ-9 cùng các máy bay tiếp dầu và vận tải quân sự.

Trong biên chế Không quân Mỹ, B-1B Lancer là máy bay ném bom có tốc độ nhanh nhất và tải trọng vũ khí lớn, có thể mang khoảng 34 tấn vũ khí trong khoang, bao gồm nhiều loại bom, tên lửa dẫn đường. Máy bay có tổ lái 4 người.

Trong khi đó, B-52 là máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như tấn công chính xác tầm xa, yểm trợ hỏa lực, chế áp phòng không và giám sát trên biển.

Tin liên quan

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đầu đạn 1 tấn vào các mục tiêu Mỹ – Israel

(NLĐO) - Iran thông báo hiện chỉ sử dụng tên lửa mang đầu đạn ít nhất 1 tấn để tấn công các mục tiêu Mỹ và Israel giữa lúc giao tranh leo thang.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran lần đầu lên tiếng giữa tin đồn hôn mê

(NLĐO) – Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã đưa ra tuyên bố đầu tiên hôm 12-3 giữa lúc có thông tin ông đang hôn mê.

Mỹ phạm sai lầm nghiêm trọng ở Iran?

(NLĐO) – Theo truyền thông Mỹ, Mỹ có thể đã không kích nhầm trường tiểu học ở Iran khiến 175 người chết, nguyên nhân là ngôi trường bị nhầm với căn cứ quân sự.

không kích Israel Iran Anh Máy bay ném bom B-1B Mỹ B-52
