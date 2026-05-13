Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-5: Ukraine "khóa chặt" tuyến huyết mạch của Nga

Xuân Mai

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu từ 160 đến 200 km phía sau tiền tuyến của Nga.

Các blogger quân sự và giới tuyên truyền Nga hôm 11-5 cho biết tầm bắn này bao trùm cả một hành lang hậu cần trọng yếu của Nga, vốn dùng để kết nối bán đảo Crimea với miền Nam Ukraine.

img

Một binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 92 lắp đạn vào một chiếc máy bay không người lái cảm tử. Ảnh: AP

Trang ASTRA dẫn nguồn các kênh Telegram của Nga cho hay các cuộc tấn công của Ukraine đang nhắm vào tuyến đường cao tốc nối từ Taganrog đến Dzhankoi, đi qua các khu vực Mariupol, Berdiansk, Melitopol và Henichesk do Nga kiểm soát. Tuyến đường này thường được ví như "hành lang trên bộ" của Nga tiến vào Crimea.

Ông Alexei Zhivov, blogger ủng hộ Nga, mô tả các đợt tập kích này là một tín hiệu cực kỳ đáng báo động đối với hoạt động tiếp tế của cả quân sự lẫn dân sự.

Ông Zhivov cho hay đối phương đã bắt đầu vươn tới được tuyến huyết mạch hậu cần chủ chốt. Ông cũng nhận định Ukraine đang sử dụng các loại máy bay không người lái tầm xa tích hợp hệ thống vệ tinh Starlink để đánh trúng các mục tiêu ở cách xa tới 200 km.

Một blogger quân sự khác là Vladimir Romanov cho biết máy bay không người lái của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào đoạn đường nối giữa Mariupol và Berdiansk, cách tiền tuyến lên đến 160 km.

Ông Romanov nói trong một đoạn video quay cảnh chiếc xe bồn chở nhiên liệu bị cháy rụi cạnh đường cao tốc: "Giờ thì đây không còn là tuyến đường hậu phương nữa".

Những thông tin trên xuất hiện sau khi Lữ đoàn Azov của Ukraine công bố các đoạn video quay cảnh máy bay không người lái tập kích các phương tiện quân sự của Nga gần khu vực Mariupol.

Phía Azov khẳng định các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine hiện đã có khả năng bay tuần tra dọc các tuyến đường và tấn công mục tiêu nằm sâu tới 160 km phía sau ranh giới giao tranh.

Hiện tại, Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức nào về những tuyên bố mới nhất này từ phía Nga.

Nga - Ukraine giằng co quyết liệt bất chấp các lệnh ngừng bắn

