Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Chiến lược mới của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine

Theo hình ảnh mới công bố bởi trang OSINT, máy bay tiếp dầu Il-78 đang tiếp nhiên liệu cho tiêm kích MiG-31K/L mang theo tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal trên bầu trời Nga.

Các nhà bình luận quân sự nhận định thay đổi chiến thuật này cho phép MiG-31 tấn công từ sâu bên trong lãnh thổ Nga, vượt ra ngoài tầm cảnh báo sớm của Ukraine, khiến quân đội Ukraine ít thời gian tìm chỗ ẩn nấp hoặc triển khai phương tiện phòng không.

Ngoài ra, việc tiếp nhiên liệu trên không tăng tầm hoạt động và thời gian bay của MiG-31, cho phép phương tiện bay lượn lâu hơn trước khi phóng tên lửa.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022, Nga đã tân trang và hiện đại hóa số lượng lớn máy bay MiG-31, ước tính khoảng 150 chiếc.

Máy bay MiG-31K/L trang bị tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal đang được tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: X/@OSINTWarfare

MiG-31K được phát triển từ phiên bản MiG-31B tiêu chuẩn ban đầu, chuyên mang và phóng tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal. Kh-47M2 Kinzhal là một biến thể khác của hệ thống tên lửa đạn đạo mặt đất 9K720 Iskander-M.

Nga đã điều chỉnh cấu hình bên trong máy bay để tăng khả năng chứa nhiên liệu cần thiết cho nhu cầu mang tên lửa hạng nặng, bổ sung chức năng nhắm mục tiêu và điều khiển tên lửa, nhận dữ liệu mã hóa, cho phép phi hành đoàn lập trình tọa độ phóng tên lửa từ buồng lái trong khi bay.

Trong khi đó, MiG-31L được ra mắt tại triển lãm Army-21 của Nga, là phiên bản nâng cấp hơn nữa. Dòng máy bay này sở hữu hệ thống tự động định vị máy bay ở đúng tư thế, độ cao và tốc độ để phóng tên lửa. Có nhiều đồn đoán MiG-31L có khả năng vừa phóng vừa tấn công các vệ tinh quỹ đạo thấp.

Trong 35 năm qua, Nga tập trung chuyển đổi Ilyushin Il-76 sang vai trò vừa vận tải hàng hóa vừa tiếp nhiên liệu. Nước này đã trang bị thêm cho Ilyushin Il-76 ba khoang tiếp nhận liệu, một dưới thân máy bay và hai bên cánh.

Nga ưu tiên dùng máy bay tiếp dầu hỗ trợ các khí tài hàng không chiến lược, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160. Nhiều chuyên gia nhận định ít nhất trong giai đoạn xung đột với Ukraine, MiG-31K/L sẽ được ưu tiên tiếp cận các khí tài tiếp dầu do Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Nga kiểm soát.