Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Chiến lược mới của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Chiến lược mới của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine

Phương Linh

(NLĐO) - Hình ảnh mới cho thấy máy bay MiG-31 tiếp nhiên liệu trên không trước khi phóng tên lửa Kinzhal, khiến hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine khó phát hiện.

Theo hình ảnh mới công bố bởi trang OSINT, máy bay tiếp dầu Il-78 đang tiếp nhiên liệu cho tiêm kích MiG-31K/L mang theo tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal trên bầu trời Nga.

Các nhà bình luận quân sự nhận định thay đổi chiến thuật này cho phép MiG-31 tấn công từ sâu bên trong lãnh thổ Nga, vượt ra ngoài tầm cảnh báo sớm của Ukraine, khiến quân đội Ukraine ít thời gian tìm chỗ ẩn nấp hoặc triển khai phương tiện phòng không. 

Ngoài ra, việc tiếp nhiên liệu trên không tăng tầm hoạt động và thời gian bay của MiG-31, cho phép phương tiện bay lượn lâu hơn trước khi phóng tên lửa.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022, Nga đã tân trang và hiện đại hóa số lượng lớn máy bay MiG-31, ước tính khoảng 150 chiếc.

Chiến lược tiếp dầu trên không của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay MiG-31K/L trang bị tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal đang được tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: X/@OSINTWarfare

MiG-31K được phát triển từ phiên bản MiG-31B tiêu chuẩn ban đầu, chuyên mang và phóng tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal. Kh-47M2 Kinzhal là một biến thể khác của hệ thống tên lửa đạn đạo mặt đất 9K720 Iskander-M.

Nga đã điều chỉnh cấu hình bên trong máy bay để tăng khả năng chứa nhiên liệu cần thiết cho nhu cầu mang tên lửa hạng nặng, bổ sung chức năng nhắm mục tiêu và điều khiển tên lửa, nhận dữ liệu mã hóa, cho phép phi hành đoàn lập trình tọa độ phóng tên lửa từ buồng lái trong khi bay.

Trong khi đó, MiG-31L được ra mắt tại triển lãm Army-21 của Nga, là phiên bản nâng cấp hơn nữa. Dòng máy bay này sở hữu hệ thống tự động định vị máy bay ở đúng tư thế, độ cao và tốc độ để phóng tên lửa. Có nhiều đồn đoán MiG-31L có khả năng vừa phóng vừa tấn công các vệ tinh quỹ đạo thấp.

Trong 35 năm qua, Nga tập trung chuyển đổi Ilyushin Il-76 sang vai trò vừa vận tải hàng hóa vừa tiếp nhiên liệu. Nước này đã trang bị thêm cho Ilyushin Il-76 ba khoang tiếp nhận liệu, một dưới thân máy bay và hai bên cánh.

Nga ưu tiên dùng máy bay tiếp dầu hỗ trợ các khí tài hàng không chiến lược, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160. Nhiều chuyên gia nhận định ít nhất trong giai đoạn xung đột với Ukraine, MiG-31K/L sẽ được ưu tiên tiếp cận các khí tài tiếp dầu do Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Nga kiểm soát.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 13-10: "Bí mật" sau loạt đòn của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga

Điểm nóng xung đột ngày 13-10: "Bí mật" sau loạt đòn của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga

(NLĐO) – Theo các nguồn tin, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở năng lượng của Nga trong nhiều tháng qua.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine

(NLĐO) - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky mở ra khả năng Ukraine sẽ nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 12-10: Ukraine lạc quan về tên lửa hành trình Tomahawk

(NLĐO) - Ukraine đang nối lại đàm phán mua tên lửa hành trình Tomahawk sau nhiều năm Mỹ thờ ơ với thương vụ này.

Ukraine MIG-31 Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo