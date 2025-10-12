HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky mở ra khả năng Ukraine sẽ nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ vừa có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút với nhà lãnh đạo Ukraine ngày 11-10 (giờ địa phương), trong đó hai bên thảo luận về việc Kiev có thể nhận được tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Washington sản xuất.

Thông tin trên đã được 2 nguồn am hiểu vấn đề tiết lộ với trang Axios.

Các nhà phân tích nhận định nếu được trang bị tên lửa Tomahawk, Ukraine sẽ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow và điều có thể tạo áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, vượt xa các loại tên lửa mà Ukraine hiện có. Loại vũ khí này có khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố như kho đạn, căn cứ quân sự hoặc cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga mà các máy bay không người lái (UAV) Ukraine khó tiếp cận.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Ảnh: Axios

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Nga vừa tiến hành một đợt tấn công lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Giới chức Kiev cho biết Nga đã phóng hơn 450 UAV và 30 tên lửa khiến nhiều khu vực Ukraine mất điện, theo Politico

Tổng thống Zelensky cho hay hiệu quả đánh chặn của hệ thống phòng không Ukraine hiện đạt khoảng 74% nhưng Nga đã tăng cường tập kích thêm 30% trong tháng qua.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn một nửa công suất khai thác khí đốt trong nước đã bị phá hủy, buộc Kiev phải tăng nhập khẩu 30% để đảm bảo nhu cầu mùa đông. 

Trong thông báo sau cuộc điện đàm với ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky mô tả cuộc trao đổi "rất tích cực và mang tính xây dựng".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chúc mừng ông Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận hòa bình tại Gaza, đồng thời bày tỏ hy vọng "nếu cuộc xung đột đó có thể kết thúc thì những cuộc xung đột khác, bao gồm cả ở Ukraine, cũng có thể chấm dứt".

Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường phòng không và những thỏa thuận cụ thể nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của Ukraine.

"Có những lựa chọn và ý tưởng vững chắc để giúp chúng tôi mạnh hơn"- ông nói, nhấn mạnh rằng -"Sức mạnh là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình thực sự".

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc điện đàm vừa diễn ra giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine.

Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết ông "gần như đã có quyết định" về việc cho phép các nước NATO mua tên lửa Tomahawk để cung cấp cho Ukraine, nhưng muốn biết rõ kế hoạch sử dụng số vũ khí này trước khi phê duyệt.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ đánh dấu "giai đoạn leo thang hoàn toàn mới và nguy hiểm".

Tuần tới, một phái đoàn cấp cao Ukraine do Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak và Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu dự kiến đến Washington để tiếp tục bàn về hợp tác an ninh và các biện pháp trừng phạt Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 11-10: Ukraine có vũ khí mới bắn hạ UAV Shahed của Nga

Điểm nóng xung đột ngày 11-10: Ukraine có vũ khí mới bắn hạ UAV Shahed của Nga

(NLĐO) - Ukraine đang triển khai loại tên lửa mini mới do Tập đoàn Thales (Pháp) phát triển, có thể bắn ra hàng ngàn viên bi thép để hạ UAV Shahed của Nga.

Ukraine chi ngân sách "khủng" cho quốc phòng

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal hôm 8-10 thông báo chính phủ đã phân bổ thêm 36,6 tỉ hryvnia (882 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng.

Điểm nóng xung đột ngày 9-10: Ukraine sắp nhận 150 robot chiến đấu THeMIS, Nga bắt gián điệp

(NLĐO) - Công ty Milrem Robotics của Estonia sẽ bàn giao hơn 150 robot THeMIS cho Ukraine thông qua sáng kiến quốc phòng do Hà Lan dẫn đầu.

