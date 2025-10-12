HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 12-10: Ukraine lạc quan về tên lửa hành trình Tomahawk

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Ukraine đang nối lại đàm phán mua tên lửa hành trình Tomahawk sau nhiều năm Mỹ thờ ơ với thương vụ này.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày vừa tiết lộ Kiev đang bàn bạc với Washington về vấn đề tiếp nhận tên lửa hành trình Tomahawk.

Đồng thời, Ukraine đánh giá cao "những tín hiệu tích cực" từ phía Mỹ sau nhiều năm từ chối chuyển giao Tomahawk sang Ukraine.

Ukraine lạc quan về khả năng nhận tên lửa hành trình Tomahawk - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. Ảnh: RBC-Ukraine

Tại một cuộc họp báo diễn ra ngày 10-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói rằng mọi cuộc trao đổi hiện nay tập trung vào khâu kỹ thuật cùng phương án vận hành nếu thương vụ thành công.

"Hai bên đang thảo luận chi tiết về hình thức, cấu hình và cách thức bàn giao Tomahawk" - ông Tykhyi nói rõ.

Trang tin RBC - Ukraine cho biết Kiev không ít lần đề nghị mua tên lửa Tomahawk từ thời ông Joe Biden nắm quyền, song Nhà Trắng liên tục bác bỏ.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump gần đây khẳng định ông "gần như đã quyết định" một số vấn đề liên quan đến loại vũ khí này.

Ukraine lạc quan về khả năng nhận tên lửa hành trình Tomahawk - Ảnh 2.

Quân đội Nga tấn công nhiều địa điểm năng lượng tại Ukraine. Ảnh: Tass

Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk sẽ tạo sức ép, buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow tiếp tục tăng cường hệ thống phòng không trên toàn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, ông Putin cảnh báo nếu Washington cung cấp Tomahawk cho Kiev thì đó chính là "đòn giáng mạnh" vào quan hệ Nga - Mỹ.

Về diễn biến xung đột Nga - Ukraine ngày 11-10, phía Nga xác nhận họ đã loại trừ một nhóm "lính đánh thuê nước ngoài" chiến đấu cho quân đội Ukraine tại vùng Kharkov, theo hãng thông tấn Tass.

Trước đó, Moscow nhiều lần tuyên bố quân đội Nga hạ gục các nhóm "lính đánh thuê nước ngoài" tham chiến cùng Ukraine.

Tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng lực lượng của họ vừa triển khai chiến dịch quy mô bằng vũ khí chính xác và tối tân, trong đó có cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, tập kích nhiều địa điểm năng lượng trên lãnh thổ Ukraine.

Trump xung đột Nga - Ukraine Tên lửa hành trình Tomahawk
