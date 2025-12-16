Điểm nóng xung đột ngày 16-12: Cáo buộc của Campuchia và điều kiện của Thái Lan

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 15-12 cho rằng máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã thả bom gần một trại sơ tán ở tỉnh Siem Reap.

Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Campuchia, máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã thả 2 quả bom sáng 15-12 gần các trại sơ tán ở các tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap. Người dân, gồm cả cư dân địa phương và người sơ tán, được cho là tháo chạy khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap sau khi lực lượng quân đội Thái Lan mở rộng các cuộc tấn công.

Người dân rời khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap - Campuchia sau các cuộc không kích của máy bay F-16 Thái Lan gần khu sơ tán. Ảnh: Khmer Times



Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng cho hay máy bay quân sự Thái Lan đã thả 2 quả bom gần ranh giới giữa tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap vào sáng 15-12.

Bộ Quốc phòng Thái Lan thông tin quân đội nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để thả một quả bom xuống khu vực cầu O’Chik thuộc huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap. Quả bom thứ hai đã được thả vài phút sau đó tại cùng khu vực.

Siem Reap là nơi có quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Campuchia.

Khi được hỏi về vụ tấn công trên, người phát ngôn lực lượng không quân Thái Lan Jackkrit Thammavichai cho biết theo luật pháp quốc tế và các quy tắc giao chiến, mục tiêu quân sự không được xác định dựa trên khoảng cách từ biên giới. Khu vực xung đột thực chất được xác định dựa vào đặc điểm và mục tiêu sử dụng cơ sở đó cho mục đích quân sự.

Ông Thammavichai khẳng định lực lượng không quân Thái Lan tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách không nhắm mục tiêu vào dân thường; chiến dịch hôm 15-12 không ảnh hưởng đến dân thường Campuchia ở gần đó.

Theo The Nation, Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 15-12 cũng đưa ra 3 điều kiện cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào dọc biên giới 2 nước.

Cụ thể, ông Nikorndej Balankura, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết các điều kiện bao gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và duy trì bền vững, Campuchia phải hợp tác nghiêm túc và chân thành trong việc rà phá bom mìn.