Điểm nóng xung đột ngày 16-12: Cáo buộc của Campuchia và điều kiện của Thái Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 16-12: Cáo buộc của Campuchia và điều kiện của Thái Lan

Xuân Mai

(NLĐO) – Campuchia cáo buộc Thái Lan không kích sâu vào lãnh thổ, ném bom xuống tỉnh Siem Reap - nơi có quần thể đền Angkor nổi tiếng

Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 15-12 cho rằng máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã thả bom gần một trại sơ tán ở tỉnh Siem Reap.

Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Campuchia, máy bay chiến đấu F-16 của Thái Lan đã thả 2 quả bom sáng 15-12 gần các trại sơ tán ở các tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap. Người dân, gồm cả cư dân địa phương và người sơ tán, được cho là tháo chạy khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap sau khi lực lượng quân đội Thái Lan mở rộng các cuộc tấn công.

img

Người dân rời khỏi huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap - Campuchia sau các cuộc không kích của máy bay F-16 Thái Lan gần khu sơ tán. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng cho hay máy bay quân sự Thái Lan đã thả 2 quả bom gần ranh giới giữa tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap vào sáng 15-12.

Bộ Quốc phòng Thái Lan thông tin quân đội nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 để thả một quả bom xuống khu vực cầu O’Chik thuộc huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap. Quả bom thứ hai đã được thả vài phút sau đó tại cùng khu vực.

Siem Reap là nơi có quần thể đền Angkor Wat nổi tiếng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận và là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất của Campuchia.

Khi được hỏi về vụ tấn công trên, người phát ngôn lực lượng không quân Thái Lan Jackkrit Thammavichai cho biết theo luật pháp quốc tế và các quy tắc giao chiến, mục tiêu quân sự không được xác định dựa trên khoảng cách từ biên giới. Khu vực xung đột thực chất được xác định dựa vào đặc điểm và mục tiêu sử dụng cơ sở đó cho mục đích quân sự.

Ông Thammavichai khẳng định lực lượng không quân Thái Lan tuân thủ luật pháp quốc tế bằng cách không nhắm mục tiêu vào dân thường; chiến dịch hôm 15-12 không ảnh hưởng đến dân thường Campuchia ở gần đó.

Theo The Nation, Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm 15-12 cũng đưa ra 3 điều kiện cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào dọc biên giới 2 nước.

Cụ thể, ông Nikorndej Balankura, Vụ trưởng Vụ Thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết các điều kiện bao gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và duy trì bền vững, Campuchia phải hợp tác nghiêm túc và chân thành trong việc rà phá bom mìn.

Tin liên quan

Thái Lan gửi thư lên Liên hợp quốc, Campuchia tiết lộ về thỏa thuận ngừng bắn

Thái Lan gửi thư lên Liên hợp quốc, Campuchia tiết lộ về thỏa thuận ngừng bắn

(NLĐO) - Campuchia cho biết từng có một thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan, dự kiến có hiệu lực cuối ngày 13-12 nhưng đã bị phá vỡ.

Điểm nóng xung đột ngày 15-12: Thái Lan muốn phong tỏa vịnh Thái Lan, Campuchia phản bác "tin giả"

(NLĐO) – Quân đội Thái Lan đề xuất phong tỏa vịnh Thái Lan để chặn nguồn dầu và vật tư quân sự sang Campuchia giữa lúc xung đột.

Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn nóng từng giờ

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Thái Lan và Campuchia ngày 14-12 tiếp tục cáo buộc nhau tấn công dọc biên giới, khiến họ phải đáp trả đối phương.

Thái Lan Campuchia sơ tán Máy bay F-16 ngừng bắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo