Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 16-4: Tình hình tàu qua eo biển Hormuz như thế nào?

Huệ Bình

(NLĐO) - Kể từ khi xung đột nổ ra tới nay, tổng cộng chỉ có gần 300 lượt tàu băng qua eo biển Hormuz, trong khi đó có 22 tàu bị tấn công.

Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, trước khi xảy ra xung đột, tàu thuyền thường di chuyển theo hai làn riêng biệt (giống như đường cao tốc hai chiều) qua eo biển Hormuz đông đúc, vốn vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Mỗi làn rộng khoảng 3,2 km và được ngăn cách bởi một dải đệm an toàn.

Tuy nhiên, vào ngày 2-3, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tư lệnh IRGC, tuyên bố eo biển Hormuz đã "đóng cửa" và bất kỳ tàu nào cố tình băng qua sẽ bị quân đội Iran "thiêu rụi".

IRGC yêu cầu tất cả các tàu phải di chuyển theo sơ đồ mới vì "có khả năng xuất hiện nhiều loại thủy lôi chống hạm tại các luồng giao thông cũ". Lực lượng này đã liệt khu vực trước đây là "vùng cấm".

Theo đó, các tàu được hướng dẫn đi vào eo biển từ phía Bắc đảo Larak và đi ra từ phía Nam hòn đảo này dưới sự điều phối của hải quân IRGC.

Biểu đồ lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Toàn cảnh lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Nguồn: X - Việt hóa: Thanh Long

Có bao nhiêu tàu đã đi qua eo biển Hormuz?

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sụt giảm hơn 95% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Kpler cho biết chỉ có 279 tàu được ghi nhận đi qua eo biển trong khoảng thời gian từ ngày 28-2 đến 12-4. Con số đó thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 100 tàu mỗi ngày trước xung đột.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 8-4, nhưng từ đó đến nay cũng chỉ có thêm 45 tàu ra vào khu vực này.

Hiện tại, hàng trăm tàu dầu và các loại tàu khác vẫn đang bị kẹt tại vùng Vịnh, khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu bị cắt giảm 20%.

Đây được coi là sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu lớn nhất trong lịch sử, đẩy giá dầu tăng khoảng 50% và gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến các khách hàng tại châu Á.

Có bao nhiêu tàu bị tấn công?

Cũng theo dữ liệu từ Kpler, có tổng cộng 22 tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra. Cụ thể, 8 tàu bị tấn công tại lãnh hải Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE); 6 tàu tại vùng biển Oman; 2 tàu tại Iraq và 2 tàu tại Qatar. Ngoài ra, Bahrain, Kuwait, Ả Rập Saudi và Iran mỗi nơi ghi nhận 1 vụ tấn công tàu.

Báo Mỹ: Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông

Báo Mỹ: Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông

(NLĐO) - Mỹ được cho là đang điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông dù Washington và Tehran chuẩn bị tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàn tích máy bay Mỹ tại đường băng hẻo lánh ở Iran

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy xác máy bay Mỹ bị cháy rụi trên một đường băng hẻo lánh tại Iran, nơi diễn ra chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

Quân đội Mỹ thiết lập phong tỏa tại vịnh Oman để chặn tàu ra vào Iran

(NLĐO) - Hãng tin AP ngày 15-4 dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang vận hành chiến dịch phong tỏa ngay tại khu vực vịnh Oman.

Iran tàu chở dầu eo biển Hormuz
