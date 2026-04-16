Điểm nóng xung đột ngày 16-4: Tình hình tàu qua eo biển Hormuz như thế nào?

Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, trước khi xảy ra xung đột, tàu thuyền thường di chuyển theo hai làn riêng biệt (giống như đường cao tốc hai chiều) qua eo biển Hormuz đông đúc, vốn vận chuyển tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Mỗi làn rộng khoảng 3,2 km và được ngăn cách bởi một dải đệm an toàn.

Tuy nhiên, vào ngày 2-3, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tư lệnh IRGC, tuyên bố eo biển Hormuz đã "đóng cửa" và bất kỳ tàu nào cố tình băng qua sẽ bị quân đội Iran "thiêu rụi".

IRGC yêu cầu tất cả các tàu phải di chuyển theo sơ đồ mới vì "có khả năng xuất hiện nhiều loại thủy lôi chống hạm tại các luồng giao thông cũ". Lực lượng này đã liệt khu vực trước đây là "vùng cấm".

Theo đó, các tàu được hướng dẫn đi vào eo biển từ phía Bắc đảo Larak và đi ra từ phía Nam hòn đảo này dưới sự điều phối của hải quân IRGC.

Có bao nhiêu tàu đã đi qua eo biển Hormuz?

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sụt giảm hơn 95% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Kpler cho biết chỉ có 279 tàu được ghi nhận đi qua eo biển trong khoảng thời gian từ ngày 28-2 đến 12-4. Con số đó thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 100 tàu mỗi ngày trước xung đột.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ ngày 8-4, nhưng từ đó đến nay cũng chỉ có thêm 45 tàu ra vào khu vực này.

Hiện tại, hàng trăm tàu dầu và các loại tàu khác vẫn đang bị kẹt tại vùng Vịnh, khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu bị cắt giảm 20%.

Đây được coi là sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu lớn nhất trong lịch sử, đẩy giá dầu tăng khoảng 50% và gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến các khách hàng tại châu Á.