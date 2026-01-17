HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 17-1: Các nhóm người Kurd lẻn vào Iran giữa tình hình bất ổn

Phương Linh

(NLĐO) - Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo tới Tehran về tình hình các nhóm ly khai người Kurd có vũ trang tìm cách vượt biên từ Iraq sang Iran.

Một số báo cáo cho biết các nhóm ly khai người Kurd có vũ trang đã tìm cách vượt biên vào Iran từ Iraq trong những ngày gần đây. Theo ba nguồn tin, Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi là MIT, đã cảnh báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về vấn đề này.

Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin các nhóm dân quân vũ trang hoạt động ở Iraq đã vượt biên giới ở phía Tây và Tây Bắc Iran.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng bất ổn leo thang ở Iran đã thu hút các phần tử cực đoan nước ngoài nguy hiểm, những đối tượng có thể gây bất ổn lan sang khu vực. 

Các nhóm người Kurd vượt biên vào Iran giữa tình hình bất ổn - Ảnh 1.

Biểu tình tại Tehran hôm 9-1. Ảnh: UGC

Các quan chức Iran cho biết tình trạng vượt biên diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Ngoài ra, quan chức Iran tiết lộ đụng độ đã xảy ra sau nỗ lực vượt biên, đồng thời cáo buộc các nhóm lợi dụng tình hình không ổn định và tạo ra thêm bất ổn.

Theo tổ chức Council on Foreign Relations, khoảng 30 triệu người Kurd sinh sống ở Trung Đông, chủ yếu ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thổ Nhĩ Kỳ coi các nhóm chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq là tổ chức khủng bố và đã tiến hành chiến dịch quân sự xuyên biên giới chống lại họ. 

Năm 2025, đảng Công nhân Kurdistan (PKK) tuyên bố sẽ giải giáp và chấm dứt cuộc chiến kéo dài hàng thập niên chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm mục tiêu vào các căn cứ của PKK ở Iraq.

MIT và văn phòng Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan không bình luận về vụ vượt biên sang Iran, song nhấn mạnh mọi can thiệp vào Iran sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng khu vực.

Chính quyền Iran cáo buộc các chiến binh được điều động từ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu cả hai nước ngừng mọi hoạt động chuyển giao chiến binh hoặc vũ khí vào Iran.

 Mỹ tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản để "chấm dứt bạo lực tại Iran" còn Tehran khẳng định "sẽ đáp trả dứt khoát" nếu đối mặt bất kỳ hành động gây hấn nào. Iran đã đóng cửa không phận đối với hầu hết chuyến bay hôm 14-1, và việc đóng cửa kéo dài hơn hai giờ.

Tin liên quan

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

(NLĐO) - Quân đội Mỹ khẩn trương điều động thêm khí tài quân sự tới Trung Đông giữa lúc Tổng thống Donald Trump vẫn xem xét phương án quân sự nhằm vào Iran.

Ông Donald Trump quyết định dừng tấn công Iran đúng phút chót?

(NLĐO) - Nhiều nước cảnh báo về tác động tiềm tàng đối với các quốc gia láng giềng Iran và giá dầu toàn cầu nếu Mỹ tấn công Tehran.

Dấu hiệu nóng: Hàng loạt máy bay tiếp liệu của Mỹ nối nhau rời căn cứ ở Qatar

(NLĐO) – Tạp chí Indian Defence Review cho biết có một số máy bay tiếp liệu của Mỹ đã cất cánh từ Qatar giữa lúc có đồn đoán Mỹ sắp tấn công Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ Iran Kurd
