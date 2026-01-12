Iran tố cáo Mỹ, Israel can thiệp biểu tình

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 11-1 nhấn mạnh quân đội Mỹ và Israel sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" nếu Washington tấn công Tehran như lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump. Theo AP, ông Qalibaf đưa ra cảnh báo này khi Quốc hội Iran nhóm họp để bàn về làn sóng biểu tình đang diễn ra trong nước.

Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời cáo buộc Israel và "các nhóm khủng bố thù địch" tìm cách phá hoại an ninh công cộng của đất nước này. Theo Đài Truyền hình nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng nhấn mạnh việc bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng năm 1979 và an ninh quốc gia là "lằn ranh đỏ".

Hãng tin Tasnim hôm 10-1 đưa tin lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ ít nhất 200 người cầm đầu các nhóm vũ trang bị cáo buộc tổ chức những vụ gây rối quy mô lớn. Trong chiến dịch truy quét này, một lượng lớn vũ khí, đạn dược, lựu đạn và bom xăng đã bị thu giữ từ các địa điểm ẩn náu của những kẻ gây bạo loạn.

Các cửa hàng đóng cửa trong lúc biểu tình diễn ra ở thủ đô Tehran - Iran hôm 6-1. Ảnh: AP

Theo hãng tin TASS, biểu tình bắt đầu nổ ra ở thủ đô Tehran hôm 29-12-2025 sau khi đồng rial của Iran giảm mạnh. Đến ngày 2-1-2026, các nhóm cá nhân vũ trang chưa rõ danh tính xuất hiện trên đường phố; các vụ đụng độ vũ trang giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật gia tăng.

Ông Alireza Zakani, Thị trưởng Tehran, cho biết những kẻ gây bạo loạn đã đốt cháy 25 nhà thờ Hồi giáo và phá hủy 26 ngân hàng, 3 trung tâm y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt, xe cứu thương cùng 24 căn hộ.

Nhà chức trách Iran đã đổ lỗi cho Israel và Mỹ về làn sóng bất ổn nêu trên. Theo đài Al Jazeera, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tố cáo Mỹ và Israel can thiệp trực tiếp nhằm tìm cách biến các cuộc biểu tình hòa bình thành "biểu tình bạo lực và chia rẽ".

Ngoài ra, trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Abukar Dahir Osman, đại diện thường trực của Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani, cho biết Tehran lên án các nỗ lực của Washington nhằm vào công việc nội bộ của mình.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ chỉ trích trên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-1 tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình Iran và cho biết Washington "sẵn sàng giúp đỡ". Tình hình Iran cũng là một trong những nội dung bàn thảo trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày.

Tờ The Wall Street Journal ngày 10-1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành những cuộc thảo luận sơ bộ về "khả năng tấn công Iran". Các cuộc thảo luận tập trung xác định những mục tiêu có thể bị nhắm tới. Trong đó, một phương án được xem xét là tiến hành không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thêm cuộc thảo luận trên là một phần bình thường trong mọi quy trình hoạch định. Họ lưu ý rằng Iran hiện không đối mặt cuộc tấn công nào sắp xảy ra. Washington vẫn chưa nhất trí về hướng hành động đối với Tehran, trong lúc chưa xuất hiện động thái điều động lực lượng hoặc khí tài quân sự phục vụ kịch bản tấn công.