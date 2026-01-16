Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Quân đội Mỹ khẩn trương điều động thêm khí tài quân sự tới Trung Đông giữa lúc Tổng thống Donald Trump vẫn xem xét phương án quân sự nhằm vào Iran.

Từ nhiều nguồn tin quân sự, kênh tin tức Fox News hôm 15-1 tiết lộ ít nhất một tàu sân bay Mỹ bắt đầu di chuyển về hướng Trung Đông.

Fox News chưa thể xác định đó là tàu USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay một trong hai tàu sân bay vừa rời các căn cứ quân sự Norfolk và San Diego.

Tàu sân bay Mỹ tới Trung Đông khi ông Trump cân nhắc tấn công Iran? - Ảnh 1.

Bản đồ hiển thị toàn bộ địa điểm quân đội Mỹ hiện diện ở Trung Đông, tính đến tháng 6-2025. Ảnh: Fox News

Nguồn tin này cho biết vào tuần tới, Mỹ tiếp tục đưa thêm lực lượng trên không, trên bộ, trên biển tới Trung Đông. Quân đội sẽ tiến hành "bố trí lực lượng" cũng như tạo thêm lựa chọn quân sự cho Tổng thống Donald Trump nếu ông quyết định "ra đòn" với Iran.

Khi Mỹ có hành động quân sự thì chiến dịch sẽ mang tính "tấn công mạnh mẽ hơn", với nhiều kịch bản tùy theo phản ứng từ chính quyền Tehran. 

Các quan chức Mỹ xác nhận khoảng 30.000 binh sĩ đang đồn trú trong Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) tại Trung Đông, song hiện không tàu sân bay nào hoạt động trực tiếp tại đây.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc dự kiến triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ căn cứ quân sự Mỹ và đồng minh Israel. 

Hiện tại, hải quân Mỹ hoạt động xung quanh khu vực Trung Đông có ba tàu khu trục cùng ba tàu chiến ven biển.

Ba tàu sân bay ở gần nhất có tàu USS George Washington trên vùng biển Nhật Bản; tàu USS Abraham Lincoln ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tàu USS Gerald R. Ford ở vùng biển Caribe và Nam Mỹ.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin trên.

Tin liên quan

Mỹ đặt “mọi phương án lên bàn”, Iran cảnh báo "đáp trả gắt"

Mỹ đặt “mọi phương án lên bàn”, Iran cảnh báo "đáp trả gắt"

(NLĐO) - Mỹ tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản để “chấm dứt bạo lực tại Iran” còn Tehran khẳng định “sẽ đáp trả dứt khoát” nếu đối mặt bất kỳ hành động gây hấn nào.

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu giữa biển Caribe lúc rạng sáng

(NLĐO) – Mỹ vừa đột kích, bắt giữ tàu chở dầu Veronica trên vùng biển Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt lên Venezuela.

Iran đóng cửa không phận, Mỹ chuẩn bị tấn công?

(NLĐO) – Iran đóng cửa không phận giữa bối cảnh quan chức quân sự phương Tây cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ đang “cận kề”.

Trump Donald Trump Trung Đông Iran Tàu sân bay Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo