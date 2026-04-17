HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 17-4: NATO ra sao nếu không còn Mỹ?

Phương Linh

(NLĐO) - Cuộc chiến ở Iran xoáy sâu vào vết nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, làm dấy lên câu hỏi NATO có tồn tại nếu Mỹ rút lui.

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn không hài lòng với NATO. Ông phàn nàn về mức chi tiêu quốc phòng của các đồng minh, đe dọa chiếm đảo Greenland của Đan Mạch, và tức giận vì NATO không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng Trung Đông đã phơi bày một câu hỏi mà NATO không thể né tránh thêm nữa: Liệu liên minh xuyên Đại Tây Dương có thể tồn tại lâu dài, đặc biệt nếu Mỹ rút lui?

“NATO khó quay trở lại hoạt động như thường lệ, cả với chính quyền Mỹ hiện tại hay tiếp theo. Chúng ta đang gần với sự đổ vỡ hơn bao giờ hết” - ông Jim Townsend, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhận định.

NATO ra sao nếu không còn Mỹ? - Ảnh 1.

Chuyên gia cho rằng NATO phục vụ cả lợi ích của Mỹ lẫn châu Âu. Ảnh: U.S. Marine Corps Forces

Nếu muốn đưa Mỹ ra khỏi NATO, ông Donald Trump cần đạt đa số phiếu từ Thượng viện hoặc Quốc hội ban hành một đạo luật mới. Hai kịch bản này khó xảy ra trong thời gian ngắn khi nhiều nhà lập pháp từ cả hai đảng vẫn ủng hộ NATO.

Tuy nhiên, ông Donald Trump có những quyền lực khác. Mỹ không có nghĩa vụ phải viện trợ nếu các đồng minh bị tấn công. Điều 5 quy định nghĩa vụ phòng thủ tập thể nhưng không bắt buộc phải có phản ứng quân sự. Các đồng minh vẫn hoài nghi liệu Washington có đưa tay giúp đỡ hay không.

Mỹ cũng có thể di chuyển 84.000 binh sĩ đóng quân rải rác khắp châu Âu ra khỏi lục địa này. Tờ Wall Street Journal đưa tin ông Donald Trump đang cân nhắc di dời một số căn cứ quân sự từ những quốc gia bị coi không nhiệt tình trong cuộc chiến Iran. Ông có thể đóng cửa các căn cứ Mỹ và ngừng phối hợp quân sự với các đồng minh.

Vì các đảm bảo an ninh Mỹ với châu Âu là nền tảng của NATO kể từ khi thành lập, những động thái này giáng đòn mạnh với liên minh.

Xung đột Nga - Ukraine vốn đã phơi bày điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và sự phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. Cùng với nhiều khủng hoảng ngoại giao trong quan hệ đối tác Mỹ - NATO, châu Âu đang chú trọng đầu tư vào năng lực quốc phòng. Từ năm 2020-2025, chi tiêu quốc phòng của các thành viên đã tăng hơn 62%.

Dẫu vậy, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc tế (IISS), châu Âu dựa quá nhiều vào Mỹ trong các lĩnh vực như khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, tình báo, giám sát và trinh sát, tình báo vệ tinh, hậu cần và phòng không, phòng thủ tên lửa tích hợp.

Châu Âu cần một thập niên hoặc hơn, cùng với khoảng 1.000 tỉ USD, để bù đắp lỗ hổng then chốt nếu thiếu Mỹ. Báo cáo của IISS cho biết các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu gặp khó khăn trong tăng cường sản xuất, còn nhiều quân đội không thể đạt mục tiêu tuyển dụng và giữ chân binh lính.

Dù vậy, một số người vẫn đặt niềm tin vào một “NATO châu Âu”.

Bà Minna Alander - nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển - cho biết NATO qua nhiều năm đã trở thành cấu trúc hợp tác quân sự giữa các quốc gia châu Âu. 

NATO là mạng lưới ra đời vào đầu Chiến tranh lạnh. Trong nhiều thập niên, Mỹ nỗ lực thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt vào liên minh. 

Sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ, NATO - lần đầu tiên và duy nhất đến nay - viện dẫn Điều 5 ủng hộ Washington và gửi quân đến chiến đấu ở Afghanistan. Hàng ngàn binh sĩ đã thiệt mạng, trong đó có gần 500 người từ Vương quốc Anh cùng hàng chục người từ Pháp, Đan Mạch, Italy và các quốc gia khác.

Trong suốt cuộc chiến ở Iran hiện, các căn cứ ở châu Âu là địa điểm tập kết có lợi cho quân đội Mỹ, ngay cả khi nhiều quốc gia công khai giữ khoảng cách với xung đột.

Iran buông lời dứt khoát; ông Donald Trump báo tin lạc quan

Iran buông lời dứt khoát; ông Donald Trump báo tin lạc quan

(NLĐO) – Giữa bối cảnh Iran kiên quyết không thỏa hiệp về quyền làm giàu hạt nhân, Trung Đông bất ngờ đón nhận tín hiệu hạ nhiệt.

xung đột Nga - Ukraine Đại Tây Dương Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo