Chiến sự Trung Đông 16-4: Mỹ tuyên bố chặn 10 tàu ở Hormuz, Israel gây bất ngờ

Theo Al Jazeera chiều 16-4, Bộ Ngoại giao Pakistan đã tuyên bố ràng Mỹ và Iran sẵn sàng tổ chức lại các cuộc đàm phán trong thời gian sớm nhất nhưng hiện chưa có thông tin về địa điểm hoặc thời gian cụ thể.

Thông cáo từ bộ này cũng cho biết Lebanon vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần và hòa bình ở quốc gia này là điều thiết yếu trong các cuộc đàm phán.

Thông báo này được đưa ra song song với chuyến đi của Tư lệnh Lục quân Pakistan - Thống soái Asim Munir đến Tehran. Trong ngày 16-4, ông Munir đã gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.

Theo một nguồn tin của Tasnim, Iran dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng về việc đàm phán với Mỹ sau chuyến thăm của ông Munir, người trước đó đã tham gia tích cực vào các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran.



Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir được tiếp đón bởi Bộ trưởng Bộ Iran Abbas Araqchi tại Tehran - Ảnh: TASNIM

Trước đó, ông Araqchi đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi về tình hình eo biển Hormuz. Ông Motegi đã bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại và tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng giúp giảm căng thẳng.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, ông Araghchi cũng cảnh báo về những hậu quả đối với các "hành động khiêu khích" của Mỹ ở vùng Vịnh và eo biển Hormuz, trong khi ông Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh "ủng hộ việc duy trì đà tiến của lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình".

Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đang căng thẳng. Theo một tuyên bố mới từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã có 10 tàu bị chặn hoặc buộc chuyển hướng trong vòng 48 giờ đầu tiên của cuộc phong tỏa hải quân và chưa có tàu nào rời được các cảng của Iran.

Trong khi đó, Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục trút hỏa lực vào nhau trong ngày thứ 48 của cuộc xung đột Trung Đông.

Còi báo động đã vang lên ở Rosh HaNikra và Shlomi, thuộc khu vực Galilee phía Tây Israel, sau khi phát hiện một máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Israel cho biết xuất phát từ Lebanon.

Ngược lại, các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào gần một trong những bệnh viện cuối cùng còn sót lại ở phía Nam Lebanon, nằm tại thị trấn Tibnin, cách biên giới khoảng 10 km.

Israel cũng đang đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ vào Bint Jbeil, thành trì quan trọng của Hezbollah, nhưng gặp kháng cự dữ dội.