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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 19-6: Tiêm kích già cỗi của Iran đột kích căn cứ Mỹ như thế nào?

Huệ Bình

(NLĐO) – Vượt qua nhiều lớp phòng không, tiêm kích F-5 lỗi thời của Iran đột kích thành công căn cứ Mỹ tại Kuwait, làm dấy lên nghi vấn về lá chắn trăm tỉ USD.

Các phi công máy bay chiến đấu F-5E/F của Không quân Iran tham gia cuộc đột kích vào căn cứ Camp Buehring (Kuwait) ngày 1-3 đã tiết lộ cách họ vượt qua mạng lưới phòng không của Mỹ và đồng minh.

Dù truyền thông Iran từng công bố rộng rãi hình ảnh các tiêm kích F-4 và F-5 cất cánh sau khi Mỹ tấn công nước này hôm 28-2, song vai trò cụ thể của các máy bay này chỉ mới được xác nhận vào cuối tháng 4.

Các phi công cho biết họ đã bay theo đội hình cực kỳ sát nhau (khoảng cách giữa các máy bay dưới 15 m), giữ im lặng vô tuyến hoàn toàn.

Họ cho biết đã cố tình bỏ qua nhiều mục tiêu khác tại Kuwait như đường dây điện và nhà máy lọc dầu, thay vào đó tập trung tấn công trực tiếp vào căn cứ Camp Buehring.

Các phi công Iran khẳng định cuộc không kích đã gây ra nhiều đám cháy lớn và các vụ nổ thứ cấp bên trong căn cứ, đồng thời phá hủy ít nhất một trực thăng.

Dùng tiêm kích từ thời Chiến tranh Việt Nam, Iran đột kích căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Iran. Ảnh: Military Watch

Thông tin về cuộc tấn công này cũng làm tăng độ xác thực cho những tuyên bố trước đó từ phía Mỹ rằng 3 máy bay chiến đấu tầm xa F-15E của Không quân Mỹ bị bắn rơi trên không phận Kuwait có thể là nạn nhân của hỏa lực đồng minh.

Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ Iran bên trong không phận Kuwait được cho là đã tạo ra tình trạng hỗn loạn các đơn vị tiêm kích thuộc Không quân Kuwait. Một số báo cáo cho rằng ba chiếc F-15E đã bị tiêm kích F/A-18 của Không quân Kuwait bắn hạ do nhầm lẫn.

Tạp chí Military Watch cho rằng đòn tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Kuwait không phải là trường hợp cá biệt.

Có ít nhất một máy bay chiến đấu F-4E của Iran cũng đã thực hiện thành công một nhiệm vụ xuyên phá không phận Ả Rập Saudi.

Dùng tiêm kích từ thời Chiến tranh Việt Nam, Iran đột kích căn cứ Mỹ - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 đang được đặt hàng cho biên chế Iran. Ảnh: Military Watch

Chiến dịch này chỉ được biết đến sau khi xảy ra cuộc chạm trán trên không giữa chiếc F-4E và ít nhất một tiêm kích F-16CJ của Không quân Mỹ. Theo các báo cáo, những chiếc F-16CJ đã không thể bắn hạ máy bay Iran, nên nó quay trở về căn cứ an toàn.

Các máy bay F-4 và F-5 hiện vẫn là xương sống của lực lượng chiến đấu trong Không quân Iran. Tuy nhiên, chúng bị đánh giá là thuộc nhóm máy bay chiến đấu lạc hậu còn hoạt động trên thế giới.

Ngay cả khi so sánh với nhiều tiêm kích thế hệ ba khác như MiG-23ML từng được Iraq và Syria sử dụng, F-4 và F-5 vẫn bị xem là có năng lực chiến đấu khá hạn chế.

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Chính vì vậy, việc các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh không thể ngăn chặn hiệu quả những chiếc tiêm kích già cỗi này, bất chấp việc Washington đã triển khai lượng khí tài không quân trị giá hàng trăm tỉ USD quanh Iran, đã làm dấy lên nhiều tranh luận về hiệu quả thực sự của mạng lưới phòng thủ hiện nay.

Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý Iran dự kiến tiếp nhận các máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga vào năm 2026 và Su-30SM2 vào năm 2027. Nếu những loại máy bay này được đưa vào biên chế đầy đủ, năng lực tấn công xuyên phá của Tehran có thể tăng lên đáng kể.

Trước đó, đài NBC News từng đưa tin mức độ thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ tại vịnh Ba Tư nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được công bố chính thức.

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