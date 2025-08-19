HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 19-8: Những cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump có cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng lúc 0 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 19-8.

Ông Zelensky đã cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington để ủng hộ lập trường của Ukraine và thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của nước này vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 

Đồng thời, họ cũng yêu cầu thỏa thuận này được đảm bảo bởi các cam kết an ninh từ Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 19-8: Những cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 28-2. Ảnh: AP

Sau cuộc họp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine, cuộc họp đa phương diễn ra lúc 2 giờ (giờ Việt Nam) ngày 19-8, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Trước đó hôm 17-8, ông Donald Trump cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được nhanh chóng nếu ông Zelensky nhượng vùng Donbas ở miền Đông Ukraine cho Nga.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự tại Nhà Trắng sẽ là các yêu sách lãnh thổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine. Cho đến nay, ông Zelensky vẫn từ chối cân nhắc khả năng nhượng lại lãnh thổ Ukraine để đổi lấy hòa bình.

Ông Donald Trump cũng tóm tắt chi tiết hậu trường trong cuộc đàm phán của ông với ông Putin tại cuộc gặp đa phương. Theo hãng tin AP, cuộc họp hôm 18-8 là một dấu hiệu cho thấy cả sự tiến triển lẫn những bất ổn tiềm tàng từ hội nghị thượng đỉnh giữa Nga-Mỹ hôm 15-8, khi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington với mục tiêu rõ ràng là bảo vệ lợi ích của Ukraine, một động thái ngoại giao hiếm hoi và toàn diện.

Khu vực xung quanh Nhà Trắng đã được thắt chặt an ninh khi ông Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu đến Washington. Một số tuyến đường bị cảnh sát và xe tải chặn lại, đồng thời có thêm các trạm kiểm soát để kiểm tra những người tiếp cận Nhà Trắng.

