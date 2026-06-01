Quốc tế

Quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Lebanon, chiếm núi chiến lược

Anh Thư

(NLĐO) - Động thái đẩy mạnh quân sự của Israel diễn ra chỉ vài ngày trước vòng đàm phán tiếp theo giữa nước này và Lebanon

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, lực lượng nước này đã chiếm được một ngọn núi chiến lược ở Lebanon. Trên đỉnh ngọn núi này là lâu đài Beaufort, còn gọi là Qalaat al-Shaqif. Đây là nơi Israel từng đặt căn cứ trong thời gian chiếm đóng miền Nam Lebanon giai đoạn 1982-2000.

Hành động này đánh dấu cuộc tấn công sâu nhất của Israel vào Lebanon trong 26 năm qua, theo Guardian.

Israel tấn công vào Lebanon sâu nhất 26 năm, chiếm lâu đài chiến lược - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu chụp năm 2000 về lâu đài Beaufort, còn gọi là Qalaat al-Shaqif, ở miền Nam Lebanon - Ảnh: AP

Theo AP, việc chiếm được lâu đài Beaufort, gần TP Nabatiyeh, diễn ra sau nhiều ngày không kích và giao tranh dữ dội tại các làng lân cận giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

Động thái đẩy mạnh quân sự của Israel diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa đã có hiệu lực từ ngày 17-4 do Mỹ làm trung gian và chỉ vài ngày trước vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Lebanon, dự kiến diễn ra tại Washington bắt đầu từ ngày 2-6.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, một đồng minh chủ chốt của Hezbollah, cho biết ông có thể đảm bảo lực lượng này sẽ “cam kết đầy đủ, toàn diện và ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn”.

“Nhưng ai sẽ buộc Israel ngừng hành động gây hấn của mình?” - ông nói trên kênh truyền hình NBN.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, ông mô tả hành động này của Israel là "không thể chấp nhận được".

Một số nhà ngoại giao nói với AP rằng cuộc họp này có thể diễn ra trong ngày 1-6.

(NLĐO) - "Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vòng đàm phán tiếp theo" - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hôm 20-4.

Ông Donald Trump nói Israel "bị cấm" ném bom ở Lebanon, Iran "hứa không bao giờ đóng Hormuz"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran cam kết "không bao giờ" đóng cửa eo biển Hormuz nữa, song Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Quân đội Lebanon cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah kiềm chế và hướng tới hòa bình sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực ở Lebanon.

lệnh ngừng bắn Israel Lebanon Hezbollah lâu đài Beaufort
