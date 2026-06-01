Quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Lebanon, chiếm núi chiến lược

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, lực lượng nước này đã chiếm được một ngọn núi chiến lược ở Lebanon. Trên đỉnh ngọn núi này là lâu đài Beaufort, còn gọi là Qalaat al-Shaqif. Đây là nơi Israel từng đặt căn cứ trong thời gian chiếm đóng miền Nam Lebanon giai đoạn 1982-2000.

Hành động này đánh dấu cuộc tấn công sâu nhất của Israel vào Lebanon trong 26 năm qua, theo Guardian.

Ảnh tư liệu chụp năm 2000 về lâu đài Beaufort, còn gọi là Qalaat al-Shaqif, ở miền Nam Lebanon - Ảnh: AP

Theo AP, việc chiếm được lâu đài Beaufort, gần TP Nabatiyeh, diễn ra sau nhiều ngày không kích và giao tranh dữ dội tại các làng lân cận giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

Động thái đẩy mạnh quân sự của Israel diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa đã có hiệu lực từ ngày 17-4 do Mỹ làm trung gian và chỉ vài ngày trước vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Lebanon, dự kiến diễn ra tại Washington bắt đầu từ ngày 2-6.

Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, một đồng minh chủ chốt của Hezbollah, cho biết ông có thể đảm bảo lực lượng này sẽ “cam kết đầy đủ, toàn diện và ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn”.

“Nhưng ai sẽ buộc Israel ngừng hành động gây hấn của mình?” - ông nói trên kênh truyền hình NBN.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, ông mô tả hành động này của Israel là "không thể chấp nhận được".

Một số nhà ngoại giao nói với AP rằng cuộc họp này có thể diễn ra trong ngày 1-6.