Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-11: Phương Tây "đột kích" chiến đấu cơ Nga thế nào?

Huệ Bình

(NLĐO) – Phương Tây có thể khai thác điểm yếu chuỗi cung ứng máy bay chiến đấu Nga, bao gồm tăng cường trừng phạt, khi Ukraine tấn công cơ sở công nghiệp Nga.

Kết luận trên được đưa ra trong báo cáo mới đây của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI). Các nhà phân tích Jack Watling và Nikolay Staykov nhận định mặc dù Nga sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng hùng mạnh, song Moscow vẫn "phụ thuộc rất nhiều" vào vật liệu và linh kiện nhập khẩu để tiếp tục sản xuất các máy bay chiến đấu.

Sự phụ thuộc này khiến Nga có nguy cơ bị gián đoạn quá trình sản xuất cũng như bảo trì máy bay. 

Theo tạp chí Newsweek, Cục thiết kế Sukhoi của Nga chịu trách nhiệm sản xuất phần lớn sức mạnh không quân đang hoạt động của nước này, bao gồm các dòng máy bay như Su-30MK, Su-30SM, Su-34, Su-35S và tiêm kích tàng hình Su-57.

Phương Tây cắt đứt nguồn sống của tiêm kích Sukhoi của Nga thế nào? - Ảnh 1.

Máy bay Su-35 tại Triển lãm Hàng không & Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc tại Chu Hải vào tháng 11-2024. Ảnh: AP

Nhiều nhà phân tích cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vật liệu và công cụ thay thế từ nước ngoài, thậm chí còn đang gia tăng sự phụ thuộc vào nhập khẩu trong một số lĩnh vực quan trọng.

Báo cáo RUSI cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây có thể nhắm thẳng vào các điểm yếu này.

Việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà cung cấp hạ nguồn trong chuỗi cung ứng của Sukhoi, nếu được thực hiện đúng cách, có thể cắt đứt nguồn thiết bị then chốt từ châu Âu đối với Nga.

Báo cáo RUSI cho rằng trước tiên, Mỹ, Anh và Liên minh câu Âu (EU) đã áp đặt nhiều gói trừng phạt lên Nga. Tiếp đến, Ukraine có thể tập trung nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất hàng không vũ trụ của Nga, nằm trong chiến dịch tấn công các tài sản có giá trị cao của Nga.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho các đối tác quốc tế của Ukraine ngăn chặn khả năng Nga mua sắm các công cụ máy móc thay thế.

Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng nhiều gói trừng phạt khác nhau đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thất vọng trước tiến trình đàm phán hòa bình chậm chạp, đã nhắm mục tiêu trừng phạt vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga vào tháng trước. Cùng thời điểm, EU cũng công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Moscow.

Chính trường Ukraine sắp rung chuyển lớn?

Chính trường Ukraine sắp rung chuyển lớn?

(NLĐO) - Truyền thông đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak sau vụ bê bối tham nhũng năng lượng.

Tên lửa siêu thanh Nga xuất kích, UAV Ukraine tung đòn "phá 4 chiếc Su-34"

(NLĐO) - Nga tấn công sân bay Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal, còn Ukraine tuyên bố tung đòn tập kích UAV phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-34 của Moscow.

Nga nói bê bối tham nhũng ở Ukraine "hoàn toàn vượt tầm kiểm soát"

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nga - Ukraine công nghiệp máy bay chiến đấu Nga Sukhoi
