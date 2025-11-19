HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính trường Ukraine sắp rung chuyển lớn?

Phương Linh

(NLĐO) - Truyền thông đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng sa thải Chánh văn phòng Andrey Yermak sau vụ bê bối tham nhũng năng lượng.

Hồi đầu tháng 11, Cơ quan chống tham nhũng Ukraine cáo buộc Timur Mindich - một đối tác kinh doanh cũ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cùng một số quan chức khác đã gây áp lực buộc các nhà thầu làm việc với công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom “hối lộ” 10-15% giá trị hợp đồng.

Nghị sĩ đảng đối lập Yaroslav Zheleznyak cho hay thông qua các bản ghi âm lén, Andrey Yermak - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, được cho là có biệt danh Ali Baba - đã biết về hoạt động này.

Trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine sắp bị sa thải vì bê bối tham nhũng? - Ảnh 1.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Images Ukraine

Tờ Ukrainskaya Pravda đưa tin các nhân vật chủ chốt thân cận với ông Zelensky đang thúc giục tổng thống sa thải ông Yermak. Một nguồn tin trong đảng cầm quyền Đầy tớ của nhân dân tiết lộ “nêu tên những người trong Quốc hội không yêu cầu ông Yermak từ chức còn dễ dàng hơn”, ám chỉ rất nhiều nhà lập pháp đang thúc ép vấn đề này.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng đối lập Aleksey Goncharenko cho biết các thành viên đảng Đầy tớ của nhân dân đã “ra tối hậu thư” cho ông Zelensky, nhấn mạnh nếu không cách chức ông Yermak, họ sẽ rời khỏi đảng. Ông nói thêm một số cuộc thảo luận tại Quốc hội đã suy đoán ông Zelensky có thể sa thải ông Yermak sớm nhất vào ngày 20-11. 

Oksana Markarova, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ, là một ứng viên kế nhiệm tiềm năng.

Tuy nhiên, tờ Strana.ua cho rằng việc ông Yermak bị cách chức sẽ là thảm họa chính trị với tổng thống Ukraine. 

Theo nguồn tin từ Strana.ua, ông Yermak được coi là “người môi giới quyền lực và thực thi pháp luật trung ương” cho ông Zelensky, đồng thời giám sát cả ưu tiên đối nội lẫn đối ngoại. Sự ra đi của chính trị gia này có thể đe dọa tới ổn định chính phủ, vì nhiều bộ trưởng có quan hệ mật thiết với ông.

Còn tờ Kyiv Independent nhận định quyền lực của ông Yermak được củng cố tới mức chưa từng có trong chính phủ Ukraine, tác động đến toàn bộ Quốc hội, nội các và các cơ quan nhà nước quan trọng. 

Tầm ảnh hưởng của ông Yermak mở rộng đến cả cơ quan thực thi pháp luật thông qua các phó tướng gần gũi, đưa ông vào trung tâm những cuộc họp ngoại giao cấp cao, khiến các cơ quan đối ngoại truyền thống thường xuyên bị gạt sang một bên.

Tin liên quan

Bí mật tác chiến đêm của Không quân Ukraine

Bí mật tác chiến đêm của Không quân Ukraine

(NLĐO) – Để bảo toàn phi đội F-16 quý giá, Không quân Ukraine đã áp dụng chiến thuật phân tán, tác chiến đêm và hành động nhanh chóng.

Nga nói bê bối tham nhũng ở Ukraine "hoàn toàn vượt tầm kiểm soát"

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ukraine tấn công rát, Nga dứt khoát về đàm phán

(NLĐO) - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng mất điện trên diện rộng ngày thứ 2 sau cuộc không kích của Ukraine.

Ukraine Zelensky chống tham nhũng
