Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 20-12: Bên trong nhà máy sản xuất tên lửa “màu đen” của Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Để đến được nơi sản xuất Flamingo - dòng tên lửa hành trình mới nhất của Ukraine - các phóng viên đài BBC phải bịt mắt và tắt toàn bộ điện thoại.

Sự bảo mật này là yếu tố sống còn, bởi hai nhà máy của nhà thầu quốc phòng Ukraine Fire Point từng bị tấn công.

Bên trong xưởng, mọi chi tiết từ cấu trúc tòa nhà (cột nhà, cửa sổ hay trần nhà) đến gương mặt công nhân trong dây chuyền lắp ráp đều được giữ kín để tránh bị định vị.

Cô Iryna Terekh, 33 tuổi, từng là một sinh viên kiến trúc. Giờ đây, cô là giám đốc kỹ thuật của Fire Point – một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa lớn nhất Ukraine. Đứng cạnh quả tên lửa Flamingo đen tuyền dài bằng một chiếc xe buýt, trông Iryna thật nhỏ bé.

Cô hóm hỉnh giải thích rằng không giống như những nguyên mẫu đầu tiên, phiên bản này được sơn màu đen thay vì màu hồng "bởi vì nó chuyên "ăn" dầu mỏ của Nga". Flamingo có nghĩa là hồng hạc.

Dù có bề ngoài gợi nhớ đến tên lửa V1 từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 với động cơ phản lực gắn trên thân, Flamingo sở hữu sức mạnh đáng gờm, với tầm bắn lên tới 3.000 km, tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ - loại vũ khí hiện đại mà Tổng thống Donald Trump đã từ chối cung cấp cho Ukraine.

Bên trong nhà máy sản xuất mẫu tên lửa “màu đen” bí mật của Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa Flamingo là dòng tên lửa hành trình tầm xa mới của Ukraine, được thiết kế cho các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với tầm bắn lên tới 3.000 km. Ảnh: BBC

Để bảo đảm quyền tự quyết, Fire Point ưu tiên nguồn linh kiện trong nước và chủ động loại bỏ linh kiện từ cả Trung Quốc lẫn Mỹ.

Cô Iryna chia sẻ thẳng thắn rằng mối quan hệ với Mỹ như một "chuyến tàu lượn cảm xúc". Việc không dùng linh kiện Mỹ giúp Ukraine tránh được rủi ro bị đình trệ sản xuất nếu các quyết định chính trị từ Washington thay đổi đột ngột.

Trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây trồi sụt, Ukraine hiểu rằng tự lực cánh sinh là con đường duy nhất. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định hơn 50% vũ khí trên tực địa hiện nay là hàng nội địa. Tuy nhiên, thay vì chạy đua số lượng với Nga, Ukraine chọn cách tiếp cận khác.

Máy bay không người lái FP1 và FP2 của Fire Point chỉ có giá khoảng 50.000 USD, rẻ bằng 1/3 so với dòng Shahed của Nga, nhưng lại thực hiện tới 60% các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine.

Cùng với đó là các cuộc tấn công vào kho đạn, nhà máy vũ khí và nhà máy lọc dầu đã gây thiệt hại cho kinh tế Nga hơn 21,5 tỉ USD chỉ trong năm nay.

Bên trong nhà máy sản xuất mẫu tên lửa “màu đen” bí mật của Ukraine - Ảnh 2.

Việc sản xuất tên lửa của Ukraine được thực hiện tại các cơ sở bí mật. Phóng viên của BBC đã phải bịt mắt trong suốt quá trình di chuyển tới đây. Ảnh: BBC

Bên trong nhà máy sản xuất mẫu tên lửa “màu đen” bí mật của Ukraine - Ảnh 3.

Tên gọi Flamingo (Hồng hạc) ám chỉ các phiên bản thử nghiệm đời đầu được sơn màu hồng. Ảnh: BBC

Từ một quốc gia phụ thuộc vào kho vũ khí cũ từ thời Liên Xô, Ukraine đã vươn lên dẫn đầu thế giới về hệ thống không người lái.

Ông Denys Shtilerman, người đồng sáng lập Fire Point, thừa nhận không có "vũ khí kỳ diệu" (Wunderwaffe) nào có thể kết thúc cuộc xung đột ngay lập tức. "Yếu tố thay đổi cuộc chơi chính là ý chí giành chiến thắng của chúng tôi" - ông Denys Shtilerman nói.

Câu chuyện của Fire Point - từ một công ty công nghệ quốc phòng khởi nghiệp (startup) chưa tồn tại trước chiến dịch quân sự của Nga đến khi sản xuất 200 UAV mỗi ngày - cho thấy bước tiến dài trong nỗ lực tự chủ vũ khí để thoát khỏi sự phụ thuộc vào bên ngoài.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ từng viện trợ gần 70 tỉ USD cho Ukraine, nhưng nguồn lực này đã bị cắt giảm dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, Mỹ chỉ hỗ trợ thông qua cơ chế cho phép châu Âu mua vũ khí Mỹ, khiến châu Âu chật vật lấp đầy khoảng trống viện trợ.


tên lửa Ukraine Tên lửa hành trình Flamingo Ukraine - Nga
