Quốc tế

Cuộc họp báo cuối năm đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức phiên hỏi đáp trên truyền hình để tổng kết những kết quả của nước Nga trong năm 2025.

Cuộc đối thoại của Tổng thống Putin mang tên "Những kết quả của năm" bắt đầu từ trưa 19-12 (giờ Moscow, tức 16 giờ chiều giờ Việt Nam) tại hội trường triển lãm chính Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow. Như vậy, năm nay sự kiện diễn ra vào thứ sáu, khác với thông lệ hằng năm thường tổ chức vào thứ năm.

Hàng trăm nhà báo, bao gồm người nước ngoài, có mặt tại sự kiện này. Hãng tin TASS dẫn lời Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích: "Chúng tôi muốn cả thế giới nghe được những gì Tổng thống Putin nói".

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hơn 2,1 triệu câu hỏi được gửi đến qua các kênh khác nhau. Dẫn đầu là gửi câu hỏi qua điện thoại, tiếp theo là gửi câu hỏi qua chatbot trên ứng dụng nhắn tin Max - lần đầu thử nghiệm trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo cuối năm - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Vấn đề Ukraine 

Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm bằng việc điểm lại những quan điểm quen thuộc về vấn đề Ukraine. 

Ông đề cập ngắn gọn về triển vọng đàm phán hòa bình, khẳng định lại rằng Nga sẵn sàng “chấm dứt cuộc xung đột này bằng các biện pháp hòa bình”. 

 Thế nhưng, theo ông, giải pháp hòa bình phải loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến khủng hoảng (mà ông cho là bắt nguồn từ cuộc đảo chính năm 2014 tại Kiev và việc chính quyền Ukraine vi phạm quyền lợi của người dân vùng Donbass). 

Đồng thời, ông cho rằng Ukraine không sẵn sàng cho một thỏa thuận thực chất và nhắc lại việc Kiev từng từ chối ký hiệp định hòa bình tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. 

Tiếp đó, ông chuyển sang khẳng định các lực lượng Nga đang tiến quân dọc theo chiến tuyến - điều mà phía Ukraine phủ nhận - đồng thời cung cấp các cập nhật mới nhất về tình hình thực địa. 

Theo đài RT, ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga đang nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động chiến lược sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk của Nga. 

 Cụ thể, việc kiểm soát các khu vực như thị trấn Krasnoarmeysk (huyện Pokrovsk) và Seversk của Ukraine đang mở ra con đường trực tiếp để lực lượng Nga tiến về Slavyansk - trung tâm tiếp vận then chốt tại vùng Donbass. 

Tổng thống Nga cho biết lực lượng Moscow đã bao vây thị trấn Dmitrov và hiện kiểm soát khoảng 50% diện tích tại đây. 

