Cuộc họp báo cuối năm đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Cuộc đối thoại của Tổng thống Putin mang tên "Những kết quả của năm" bắt đầu từ trưa 19-12 (giờ Moscow, tức 16 giờ chiều giờ Việt Nam) tại hội trường triển lãm chính Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow. Như vậy, năm nay sự kiện diễn ra vào thứ sáu, khác với thông lệ hằng năm thường tổ chức vào thứ năm.

Hàng trăm nhà báo, bao gồm người nước ngoài, có mặt tại sự kiện này. Hãng tin TASS dẫn lời Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích: "Chúng tôi muốn cả thế giới nghe được những gì Tổng thống Putin nói".

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hơn 2,1 triệu câu hỏi được gửi đến qua các kênh khác nhau. Dẫn đầu là gửi câu hỏi qua điện thoại, tiếp theo là gửi câu hỏi qua chatbot trên ứng dụng nhắn tin Max - lần đầu thử nghiệm trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS