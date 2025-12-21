HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-12: Biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn nóng

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Bác bỏ mọi thông tin liên quan đến cam kết ngừng bắn, Thái Lan nói rằng Campuchia cần thể hiện thiện chí thực sự nếu muốn hạ nhiệt căng thẳng.

Quân đội Thái Lan tiếp tục mở nhiều đợt tấn công nhiều hướng vào lãnh thổ Campuchia với pháo hạng nặng, tàu chiến hải quân, tiêm kích F-16 cùng xe bọc thép.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata - cáo buộc như vậy tại cuộc họp báo ngày 20-12. Theo bà, chiến dịch do quân đội Thái Lan phát động diễn ra từ tối 19-12, kéo dài đến sáng 20-12, nhắm vào Quân khu 3, 4 và 5.

Giao tranh lan rộng, Thái Lan phản ứng trước động thái của Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 1.

Giao thông nhiều khu vực biên giới Campuchia tê liệt sau các đợt không kích từ tiêm kích F-16 do quân đội Thái Lan tiến hành. Ảnh: The Khmer Times

Trả lời báo chí, đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng hành động quân sự nêu trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 5 tỉnh, gồm: Koh Kong, Pursat, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear.

Kế tiếp, Trung tướng Socheata nhận định dù tình hình ở một số khu vực đã tạm lắng nhưng nhiều "điểm nóng" vẫn chưa chấm dứt giao tranh.

Phía Campuchia chỉ trích nước láng giềng hành động có hệ thống, sử dụng vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) hiện đại, đe dọa trực tiếp dân thường cùng nhiều di sản văn hóa thế giới.

Đồng thời, Campuchia yêu cầu Thái Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm, "lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch, rút quân khỏi lãnh thổ Campuchia cũng như chấm dứt mọi hoạt động gây bất ổn trong khu vực".

Giao tranh lan rộng, Thái Lan phản ứng trước động thái của Mỹ và Trung Quốc - Ảnh 2.

Giao thông nhiều khu vực biên giới Campuchia tê liệt sau các đợt không kích từ tiêm kích F-16 do quân đội Thái Lan điều khiển. Ảnh: The Khmer Times

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, khoảng 23 giờ, ngày 19-12, không quân Thái Lan điều hai tiêm kích F-16 ném ba quả bom xuống cầu O'Chik khiến cây cầu hư hại nghiêm trọng, làm gián đoạn hoàn toàn giao thông.

Cầu O'Chik nằm trên quốc lộ 68, tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Oddar Meanchey với Siem Reap, giữ vai trò quan trọng trong việc di chuyển, giao thương, vận chuyển nông sản tại khu vực.

Trong khi, phía Thái Lan thông báo Bộ quốc phòng nước này đang điều tra khẩn cấp vụ việc một UAV không rõ nguồn gốc xuất hiện gần giàn khoan dầu ngoài khơi vịnh Thái Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit nhấn mạnh điều tra là biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, không phải là hành động thù địch nhằm vào Campuchia.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan đang kiểm soát chặt chẽ nhiên liệu, vật tư quân sự, không để đưa vào Campuchia.

Dẫn thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Thái Lan (Thai-MECC), ông Nattaphon cho hay vùng biển Thái Lan có hơn 10.000 tàu cá hoạt động. Trong đó, không ít tàu sử dụng UAV cho mục đích riêng.

Nhà chức trách đang xác minh UAV trên thuộc lực lượng đối địch, đơn vị Thái Lan hay người dùng dân sự. Cùng đó, Không quân cùng Hải quân Hoàng gia Thái Lan tăng cường giám sát an ninh khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow bác bỏ thông tin Mỹ gây sức ép buộc Bangkok chấp nhận ngừng bắn.

Không chỉ vậy, ông này khẳng định Thái Lan chưa từng cam kết với Trung Quốc về việc dừng chiến dịch quân sự. Thay vào đó, Thái Lan chỉ bày tỏ quan điểm không mong muốn xung đột kéo dài.

Liên quan cuộc điện đàm gần đây với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Sihasak nhấn mạnh Thái Lan không thể đơn phương ngừng bắn. Campuchia cần thể hiện thiện chí thực sự bằng hành động cụ thể trên thực địa, kèm theo cơ chế giám sát kết hợp xác minh rõ ràng do quân đội hai bên trực tiếp thảo luận.

Trung Quốc Mỹ biên giới Campuchia Thái Lan
