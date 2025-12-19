Đồi 350 - Điểm nóng chiến lược trong cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Theo tờ The Bangkok Post, đồi 350 thu hút sự quan tâm đặc biệt vì tầm quan trọng về mặt quân sự.

Đồi 350 là gì?

Thực tế, "đồi 350" không phải là một địa danh hành chính mà là một ký hiệu quân sự. Tên gọi này dùng để chỉ một ngọn đồi thuộc dãy núi Phanom Dong Rak, có đỉnh cao 350 m so với mực nước biển - nổi bật so với địa hình xung quanh vốn chỉ cao khoảng 200-300 m.

Đồi 350 nằm cách ngôi đền cổ Prasat Ta Kwai khoảng 300 m về phía Tây, thuộc khu vực biên giới vẫn đang trong tình trạng tranh chấp giữa hai nước Thái Lan - Campuchia.

Đồi 350 nằm cách ngôi đền Prasat Ta Kwai khoảng 300 m về phía Tây. Ảnh: The Nation

Tại sao đồi 350 lại có ý nghĩa chiến lược?

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, cho rằng đồi 350 có "lợi thế địa hình cao". Từ đỉnh đồi, binh lính có thể bao quát một vùng rộng lớn, từ đó dễ dàng điều phối hỏa lực, kiểm soát các tuyến đường di chuyển và chặn đứng nguồn tiếp tế của đối phương.

Nói một cách dễ hiểu, bất kỳ bên nào chiếm giữ được đồi 350 sẽ làm chủ hoàn toàn vùng đất thấp quanh đền Ta Kwai. Khi đó, các vị trí bên dưới sẽ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công.

Tình hình hiện tại ra sao?

Giao tranh vẫn diễn ra rải rác quanh đồi 350 và đồi 225 gần đó. Ngày 15-12, binh sĩ Thái Lan tuyên bố kiểm soát đền Ta Kwai.

Dù Quân khu 2 Thái Lan khẳng định binh sĩ nước này đang kiểm soát các khu vực trọng yếu, bao gồm Prasat Ta Kwai, ngăn chặn quân tiếp viện và bảo vệ các tuyến đường chiến lược, song địa hình hiểm trở và các đợt giao tranh liên tục đã khiến các hoạt động trở nên phức tạp.

Các đoạn video từ phía Campuchia cho thấy quân đội nước này đã xây dựng các công sự kiên cố với hầm trú ẩn bằng bê tông dày, khiến việc tấn công trở nên rất khó khăn.

Ngoại giao tăng tốc

Theo diễn biến mới nhất từ tờ The Nation, ASEAN sẽ tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 22-12 tại Malaysia nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Cả Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tham gia cuộc họp này.

Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post đưa tin sau các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, cả Thái Lan và Campuchia đều bày tỏ thiện chí sẵn sàng xuống thang xung đột.

Trung Quốc cam kết tiếp tục làm cầu nối nhằm giúp hai nước sớm khôi phục hòa bình.



