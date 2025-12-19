HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Căng thẳng chưa hạ nhiệt ở biên giới Thái Lan - Campuchia, Mỹ lên tiếng

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Chiều 19-12, tiêm kích F-16 của Thái Lan tiếp tục oanh tạc nhiều khu vực dân sự ở tỉnh biên giới Preah Vihear, theo cáo buộc từ phía Campuchia.

Báo The Phnom Penh Post chiều 19-12 đưa tin Campuchia tiếp tục cáo buộc nước láng giềng Thái Lan gia tăng hành động không kích nhắm xuống lãnh thổ Campuchia.

Cụ thể, nhà chức trách Campuchia ghi nhận thêm nhiều trận oanh tạc xuống tỉnh biên giới Preah Vihear trong chiều 19-12 và ngày trước đó.

Căng thẳng chưa hạ nhiệt ở biên giới Thái Lan - Campuchia - Ảnh 1.

Kho hàng ở Campuchia hứng chịu đợt tấn công từ máy bay F-16 của Thái Lan ngày 18-12. Ảnh: The Phnom Penh Post

Theo trang tin địa phương Fresh News, tiêm kích F-16 do không quân Thái Lan điều khiển bất ngờ tấn công nhiều mục tiêu tại huyện Choam Khsant, tỉnh Preah Vihear.

Cùng ngày, bằng một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheatra bác bỏ tuyên bố từ phía quân đội Thái Lan, rằng mọi đợt tập kích chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.

Cùng đó, ông Neth Pheatra đăng tải hình ảnh đổ nát tại một kho hàng tại TP Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey - Campuchia do phải hứng chịu bom từ máy bay F-16.

"Phía Thái Lan nói rằng họ chỉ tấn công mục tiêu quân sự, nhưng trên thực tế, họ thả bom xuống không ít khu vực dân sự ở huyện Poipet và Serei Saophoan, tỉnh Banteay Meanchey" - ông Neth Pheatra chỉ trích.

Trước tình hình căng thẳng ở biên giới Thái Lan - Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Thái Lan khôi phục và thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur với Campuchia.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, ông Rubio bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang dọc biên giới hai quốc gia Đông Nam Á. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị phía Thái Lan có biện pháp chủ động hơn nữa nhằm ổn định tình hình, cũng như tái tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur.

Tuyên bố chung về Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được ký ngày 26-10 giữa thủ tướng hai nước Campuchia và Thái Lan, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tin liên quan

Campuchia nói F-16 không kích liên tiếp, Thái Lan khẳng định "chỉ nhắm mục tiêu quân sự"

Campuchia nói F-16 không kích liên tiếp, Thái Lan khẳng định "chỉ nhắm mục tiêu quân sự"

(NLĐO) – Theo những cập nhật mới nhất, các cuộc không kích bằng F-16 của Thái Lan diễn ra dồn dập, nhắm vào nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Campuchia.

Đặc phái viên Trung Quốc "tới Thái Lan và Campuchia"

(NLĐO) – Trung Quốc nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Campuchia–Thái Lan trong bối cảnh đôi bên bùng phát xung đột bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sắp tới nhằm thuyết phục Thái Lan và Campuchia chấm dứt leo thang căng thẳng tại biên giới

Đông Nam Á Mỹ biên giới căng thẳng Thái Lan - Campuchia
