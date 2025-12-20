HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh, đụng độ bước sang ngày thứ 13

Cao Lực

(NLĐO) - Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia đã kiểm tra máy bay không người lái (UAV) quân sự bị rơi tại TP Poipet của quốc gia này.

Theo The Phnom Penh Post ngày 20-12, chiếc UAV nêu trên do quân đội Thái Lan vận hành.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan bị Campuchia cáo buộc tấn công nhắm vào các "địa điểm dân sự".

Chiếc UAV bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi rơi xuống làng Tuol Pongro, xã O’Russei, TP Poipet, vào khoảng 20 giờ ngày 18-12, Khmer Times khẳng định. Trước đó cùng ngày, thị trấn biên giới này cũng đã bị tiêm kích F-16 của Thái Lan tấn công, tờ báo này cho biết thêm.

Thái Lan - Campuchia giao tranh ác liệt, pháo nã vào “các mục tiêu dân sự”? - Ảnh 1.

Ảnh được cho là UAV trinh sát Thái Lan bốc cháy sau khi rơi xuống TP Poipet - Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Trung tâm Báo chí Chung về Tình hình Biên giới Thái Lan – Campuchia (JPCTC) khẳng định chiếc UAV nêu trên bị rơi do mất kiểm soát. Tuy nhiên, họ nói rằng UAV bị rơi vào khoảng 20 giờ ngày 17-12.

Tín hiệu cuối cùng của UAV được ghi nhận tại khu vực cách TP Poipet khoảng 10 km về phía Đông, bên ngoài địa phận thành phố.

Quân đội Thái Lan đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc mất kiểm soát, có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Khi có kết luận rõ ràng, thông tin thu được sẽ được sử dụng để cải tiến và tiếp tục phát triển mẫu UAV nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động, JPCTC cho biết thêm.

Thái Lan - Campuchia giao tranh ác liệt, pháo nã vào “các mục tiêu dân sự”? - Ảnh 2.

Phía Campuchia kiểm tra xác chiếc UAV bị rơi. Ảnh: Phnom Penh Post

Giao tranh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia bước sang ngày thứ 13 vào ngày 20-12.

Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, Richa Suksuwan, các cuộc giao tranh ác liệt nhất diễn ra gần Phanom Ta Kwai và Đồi 350. Hai binh sĩ Thái Lan đã bị xác nhận thiệt mạng.

Báo The Nation cho biết quân đội Thái Lan đang hoạt động tích cực nhằm bảo đảm an ninh tại các khu vực trọng yếu, đặc biệt là những nơi Campuchia bị cáo buộc đã xâm nhập. Những khu vực này bao gồm Ban Khlong Phang, Ban Nong Ya Keaw và Bang Nong Chan.

Quân đội Thái Lan cho biết họ đang tập trung giành lại quyền kiểm soát và ngăn chặn các đợt xâm nhập tiếp theo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 20-12 ban hành thông báo liên quan đến vụ tấn công được họ mô tả là do Hải quân Thái Lan tiến hành.

Thông báo khẳng định vụ tấn công "nhắm vào các mục tiêu dân sự" diễn ra tại khu vực đèo Cham Yeam, huyện Mondul Seima, tỉnh Koh Kong vào ngày 19-12.

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 30 phút đến 18 giờ 55 phút, quân đội Thái Lan đã bắn pháo từ một tàu chiến, với khoảng 10-20 quả đạn pháo rơi xuống vùng biển phía sau khách sạn, gần cửa khẩu biên giới Cham Yeam, thuộc huyện Mondul Seima, tỉnh Koh Kong - Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.

