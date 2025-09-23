Điểm nóng xung đột ngày 23-9: Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy máy bay chống ngầm Nga

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết trong một tuyên bố hôm 22-9 rằng chiến dịch này do đơn vị "Những bóng ma" của HUR thực hiện trước đó một ngày, nhắm vào các tài sản hàng không hải quân của Nga trên bán đảo Crimea.

Đơn vị tác chiến đặc biệt Ukraine phá hủy hai máy bay chống tàu ngầm Be-12 của Nga tại Crimea. Ảnh: HUR

Theo Kyiv Post, HUR nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tấn công: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay Be-12 bị phá hủy".

Máy bay Be-12, có biệt danh "Chaika", được phát triển vào những năm 1950 và vẫn được Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng hạn chế. Các thủy phi cơ cánh quạt tua-bin này được trang bị các hệ thống tiên tiến để phát hiện và chống tàu ngầm, khiến chúng trở nên hữu ích cho các cuộc tuần tra trên biển.

Ngoài hai chiếc Be-12, lực lượng Ukraine cho biết họ cũng đã bắn hạ một trực thăng đa năng Mi-8 khác của Nga trong cùng cuộc đột kích.

Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào về địa điểm chính xác của các cuộc không kích ở Crimea hoặc loại vũ khí được sử dụng.

Hiện Nga chưa bình luận về tuyên bố này. Hôm 21-9, HUR cho biết họ đã tấn công các trực thăng Mi-8 và hệ thống radar Nebo-U của Nga tại Crimea trong bối cảnh Kiev tăng cường các cuộc không kích vào bán đảo này.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết đã phá hủy hai máy bay chống tàu ngầm Be-12 "Chaika" của Nga tại Crimea. Video: HUR

Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine hôm 22-9 cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy nhiều máy bay không người lái tấn công và kho đạn dược quan trọng của Nga tại các khu vực Donetsk và Luhansk.

Cụ thể, vào ngày 29-8, các binh sĩ thuộc Nhóm Chiến dịch-Chiến lược "Dnipro" đã tấn công một điểm hậu cần phân phối máy bay không người lái, phá hủy một lượng lớn máy bay không người lái tấn công của Nga.

Tiếp đó, các kho đạn dược đã bị tấn công vào ngày 18-9 khi các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và Cơ quan An ninh (SBU) phá hủy một kho đạn dược của trung đoàn ở Luhansk.



Mặc dù các cuộc không kích đã xảy ra hồi tháng trước nhưng Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chỉ xác nhận thông tin này hôm 22-9 có thể vì lý do an ninh. Tuy nhiên, hiện vẫn không có hình ảnh hoặc video nào về vụ tấn công được công bố.