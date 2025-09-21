Ukraine tuyên bố tập kích hàng loạt vào Crimea, Tổng thống Putin vẫn chờ đối thoại?

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 21-9 tiết lộ họ vừa thực hiện nhiều đợt tập kích vào các căn cứ Nga ở bán đảo Crimea.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn phim HUR công bố ngày 21-9, mô tả máy bay không người lái UKraine tấn công hệ thống radar Nebo-U ở Crimea

Kết quả, máy bay không người lái Ukraine thành công phá hủy ít nhất ba trực thăng Mi-8 cùng một hệ thống radar "Nebo-U" tối tân của đối phương.

HUR công khai đoạn video do máy bay không người lái ghi lại khoảnh khắc một thiết bị bay lao thẳng vào ăng-ten radar Nga; một số cảnh quay khác cho thấy quá trình máy bay không người lái Ukraine tiếp cận trực thăng Nga tại bán đảo Crimea.

Cơ quan này chưa công bố chính xác thời gian, địa điểm diễn ra chiến dịch trên.

Hồi đầu tháng 9, HUR cũng cho biết phía Ukraine tiêu diệt nhiều trực thăng Mi-8, tàu kéo cũng như nhiều khí tài Nga ở Crimea.

Thước phim do phía Ukraine chia sẻ ngày 21-9, mô tả máy bay không người lái tấn công hệ thống radar Nebo-U ở Crimea. Nguồn: HUR

Giới chức hải quân Ukraine nói rằng Moscow hiện bố trí dày đặc hệ thống phòng không tại bán đảo nêu trên.

Trực thăng Mi-8 được quân đội Nga trưng dụng vào nhiệm vụ vận tải, đổ bộ binh lính, thậm chí tham chiến. Trên thị trường, giá một máy bay Mi-8 dao động từ vài trăm ngàn USD đến hàng triệu USD, tùy phiên bản.

Truyền thông Ukraine từng đưa tin hệ thống radar Nebo-U có giá khoảng 100 triệu USD, trong khi phiên bản nâng cấp Nebo-UM bán ra thị trường với giá 6 triệu USD.

Cùng ngày, hãng tin Tass thông tin rằng Điện Kremlin vẫn để ngỏ khả năng giải quyết mẫu thuẫn với Ukraine bằng đàm phán; đồng thời giữ nguyên kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian.

Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Putin mong muốn duy trì hợp tác với Mỹ suốt tiến trình này.

"Tổng thống Putin, cũng như Tổng thốngDonald Trump, vẫn quan tâm và để ngỏ khả năng đưa toàn bộ vấn đề Ukraine đến một kết thúc hòa bình" - ông Peskov phát biểu trên kênh VGTRK.

Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow kỳ vọng Washington và đích thân ông Donald Trump sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải.