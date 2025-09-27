HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 27-9: Israel e ngại động thái của Thổ Nhĩ Kỳ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Việc ông Donald Trump xúc tiến thỏa thuận liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ xáo trộn cán cân quyền lực ở Trung Đông.

Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang tiến gần tới thỏa thuận cho phép Thổ Nhĩ Kỳ quay lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.

Điểm nóng xung đột ngày 27-9: Israel e ngại động thái của Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Ông Trump sẽ gặp ông Erdogan tại Nhà Trắng vào tuần tới. Ảnh: The Telegraph

Theo tờ The Telegraph, thỏa thuận này có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu dàn chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới; đồng thời, mở ra cơ hội mua hàng trăm máy bay Boeing và F-16.

"Chúng tôi đang thảo luận nhiều thỏa thuận thương mại và quân sự với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm: mua máy bay Boeing quy mô lớn, một thỏa thuận lớn về F-16, tiếp tục đàm phán về F-35. Chúng tôi hy vọng mọi việc kết thúc một cách tích cực" - ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social gần đây.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo động thái giữa hai quốc gia sẽ đe dọa tình hình an ninh Israel cũng như gây bất ổn ở Trung Đông.

The Telegraph tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trực tiếp vận động Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tái gia nhập chương trình F-35.

Giới chức Israel lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng các máy bay tối tân vào việc đối đầu với họ, thay vì chống lại những đối thủ khác.

Điểm nóng xung đột ngày 27-9: Israel e ngại động thái của Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 2.

F-35 là tiêm kích tàng hình tối tân bậc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Không quân Mỹ

Tại Washington, nhiều nghị sĩ phản đối việc trao F-35 cho một quốc gia vẫn giữ tên lửa S-400 do Nga cung cấp trong kho vũ khí. Điều này đe dọa sâu sắc tới bí mật quân sự Mỹ.

Ông Michael Rubin, cựu quan chức Lầu Năm Góc, cảnh báo: "Chúng ta đang đánh cược với an ninh khu vực, với Israel, Hy Lạp và cả Cộng hòa Cyprus".

Cách đây 6 năm, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỹ ra khỏi chương trình F-35 sau khi nước này mua một hệ thống tên lửa của Nga. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 là "sai lầm lịch sử". 

Ông Erdogan nói rằng việc tái gia nhập chương trình trên là mục tiêu hàng đầu ông hướng tới trong chuyến thăm Nhà Trắng sắp diễn ra.

Tuy vậy, giới quan sát nhận định bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ đối mặt với rào cản lớn tại Quốc hội Mỹ, nơi nhiều nghị sĩ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi hành vi hoặc từ bỏ S-400 trước khi nhận F-35.

Trump Trung Đông tiêm kích Tổng thống Mỹ Donald Trump
