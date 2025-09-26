Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-9 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với dược phẩm.

Ông cũng sẽ áp thuế 50% đối với tủ bếp và tủ phòng tắm, 30% đối với đồ nội thất bọc đệm và 25% đối với xe tải hạng nặng.

Các mức thuế mới nói trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-10.

Tổng thống Donald Trump hôm 25-9 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với dược phẩm. Ảnh: AP

Các bài đăng trên mạng xã hội của ông cho thấy niềm tin vào chính sách thuế quan không dừng lại ở các khuôn khổ thương mại và thuế nhập khẩu được triển khai vào tháng 8.

Điều này phản ánh sự tự tin của tổng thống rằng thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Theo hãng tin AP, mặc dù ông Donald Trump không đưa ra lý do pháp lý cho việc áp thuế nhưng ông dường như đã vượt quá giới hạn vai trò tổng tư lệnh của mình khi tuyên bố trên Truth Social rằng việc áp thuế đối với tủ bếp và ghế sofa nhập khẩu là cần thiết vì an ninh quốc gia và các lý do khác.

Những loại thuế nhập khẩu mới này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng dưới hình thức giá cả tăng cao và làm giảm việc làm, một quá trình mà dữ liệu kinh tế cho thấy đã và đang diễn ra.

Ông Donald Trump cho biết trên Truth Social rằng thuế quan dược phẩm sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ mức thuế quan này sẽ áp dụng như thế nào đối với các công ty đã có nhà máy tại Mỹ.

Ông Pascal Chan, Phó chủ tịch phụ trách chính sách chiến lược và chuỗi cung ứng tại Phòng Thương mại Canada, cảnh báo rằng mức thuế mới có thể gây hại cho sức khỏe của người Mỹ bằng việc tăng giá ngay lập tức, khiến hệ thống bảo hiểm bị quá tải, gây ra tình trạng thiếu hụt bệnh viện và nguy cơ bệnh nhân phải hạn chế hoặc từ bỏ các loại thuốc thiết yếu.

Ông Donald Trump từ lâu vẫn khẳng định thuế quan là chìa khóa để buộc các công ty đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy trong nước.

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố rằng lạm phát không còn là thách thức đối với nền kinh tế bất chấp bằng chứng cho thấy điều ngược lại.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 2,9% trong 12 tháng qua, cao hơn mức tăng trưởng hằng năm là 2,3% vào tháng 4, thời điểm ông Donald Trump lần đầu áp dụng một loạt thuế nhập khẩu cao.

Cũng không có bằng chứng nào cho thấy thuế quan đang tạo ra việc làm tại các nhà máy hoặc thúc đẩy việc xây dựng thêm các cơ sở sản xuất. Kể từ tháng 4, Cục Thống kê Lao động báo cáo các nhà sản xuất đã cắt giảm 42.000 việc làm và các công ty xây dựng cắt giảm 8.000 việc làm.