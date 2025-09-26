Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới

Xuân Mai

(NLĐO) - Ông Donald Trump cho biết thuế quan dược phẩm sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-9 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với dược phẩm.

Ông cũng sẽ áp thuế 50% đối với tủ bếp và tủ phòng tắm, 30% đối với đồ nội thất bọc đệm và 25% đối với xe tải hạng nặng.

Các mức thuế mới nói trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-10.

Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump hôm 25-9 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với dược phẩm. Ảnh: AP

Các bài đăng trên mạng xã hội của ông cho thấy niềm tin vào chính sách thuế quan không dừng lại ở các khuôn khổ thương mại và thuế nhập khẩu được triển khai vào tháng 8. 

Điều này phản ánh sự tự tin của tổng thống rằng thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Theo hãng tin AP, mặc dù ông Donald Trump không đưa ra lý do pháp lý cho việc áp thuế nhưng ông dường như đã vượt quá giới hạn vai trò tổng tư lệnh của mình khi tuyên bố trên Truth Social rằng việc áp thuế đối với tủ bếp và ghế sofa nhập khẩu là cần thiết vì an ninh quốc gia và các lý do khác.

Những loại thuế nhập khẩu mới này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng dưới hình thức giá cả tăng cao và làm giảm việc làm, một quá trình mà dữ liệu kinh tế cho thấy đã và đang diễn ra.

Ông Donald Trump cho biết trên Truth Social rằng thuế quan dược phẩm sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ mức thuế quan này sẽ áp dụng như thế nào đối với các công ty đã có nhà máy tại Mỹ.

Ông Pascal Chan, Phó chủ tịch phụ trách chính sách chiến lược và chuỗi cung ứng tại Phòng Thương mại Canada, cảnh báo rằng mức thuế mới có thể gây hại cho sức khỏe của người Mỹ bằng việc tăng giá ngay lập tức, khiến hệ thống bảo hiểm bị quá tải, gây ra tình trạng thiếu hụt bệnh viện và nguy cơ bệnh nhân phải hạn chế hoặc từ bỏ các loại thuốc thiết yếu.

Ông Donald Trump từ lâu vẫn khẳng định thuế quan là chìa khóa để buộc các công ty đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy trong nước.

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố rằng lạm phát không còn là thách thức đối với nền kinh tế bất chấp bằng chứng cho thấy điều ngược lại. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 2,9% trong 12 tháng qua, cao hơn mức tăng trưởng hằng năm là 2,3% vào tháng 4, thời điểm ông Donald Trump lần đầu áp dụng một loạt thuế nhập khẩu cao.

Cũng không có bằng chứng nào cho thấy thuế quan đang tạo ra việc làm tại các nhà máy hoặc thúc đẩy việc xây dựng thêm các cơ sở sản xuất. Kể từ tháng 4, Cục Thống kê Lao động báo cáo các nhà sản xuất đã cắt giảm 42.000 việc làm và các công ty xây dựng cắt giảm 8.000 việc làm.

Tin liên quan

Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan?

Mỹ đối mặt nguy cơ hoàn lại 1 ngàn tỉ USD thuế quan?

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ đã thu về hàng chục tỉ USD từ chính sách thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8

Thuế quan Mỹ thêm biến động

Các nhà bán lẻ và người tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Donald Trump chấm dứt chính sách miễn thuế tối thiểu

lạm phát Donald Trump thuế nhập khẩu dược phẩm thuế quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo