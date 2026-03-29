Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 29-3: Thảm họa "mưa đen" đeo bám Tehran

Phương Linh

(NLĐO) - Đám cháy tại các kho chứa dầu ở Tehran vẫn âm ỉ nhiều ngày, gây lo ngại về những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng cho hàng triệu cư dân thủ đô Iran.

Khói mang theo các chất ô nhiễm từ vụ không kích của Israel vào cơ sở năng lượng của Iran đã bao trùm toàn thủ đô Tehran hôm 7-3. Các vụ đánh bom nhằm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu dân sự tại một thành phố đông dân cư gây chấn động thế giới. Israel đã nhận trách nhiệm, trong khi Mỹ phủ nhận mọi liên quan.

Một số cư dân cho biết họ bị đau đầu, khó thở, kích ứng mắt và da. Chuyên gia cảnh báo đây mới chỉ là triệu chứng ban đầu. Người dân Tehran có thể đối mặt với những rủi ro lâu dài như bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức, tổn thương ADN và ung thư.

4 kho nhiên liệu trong và xung quanh thủ đô bị ảnh hưởng, trong đó kho Shahran ở phía Tây Bắc, kho dầu Aqdasieh ở phía Đông Bắc, nhà máy lọc dầu Tehran ở phía Nam và cơ sở Shahid Dolati ở phía Tây. 

Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 17-3 cho thấy đám cháy tại kho Shahran và nhà máy lọc dầu Tehran vẫn âm ỉ. Trong khi đó, khói và lửa vẫn xuất hiện tại kho dầu Aqdasieh.

Thảm họa "mưa đen" vẫn đeo bám cư dân Tehran - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Tehran nằm ở phía Nam thành phố. Ảnh: Copernicus Sentinel

Thảm họa "mưa đen" vẫn đeo bám cư dân Tehran - Ảnh 2.

Kho chứa dầu Aqadsieh vẫn còn bốc cháy sau 10 ngày bị tấn công. Ảnh: Copernicus Sentinel

Các bác sĩ Iran đã cảnh báo về sự nguy hiểm của mưa axit, kèm theo các hướng dẫn như không nên ở ngoài trời, vứt bỏ quần áo bị ô nhiễm, sử dụng khẩu trang N95 và không đứng dưới gốc cây.

Một cư dân Tehran nói với tờ Guardian rằng bể bơi ngoài trời dùng làm nguồn nước khẩn cấp đã chuyển sang màu đen. Bà cũng cho biết đường phố đen kịt và trơn trượt.

Ông Akshay Deoras - nhà khoa học tại Đại học Reading - nhận định những gì cư dân Tehran chứng kiến hoàn toàn trùng khớp với hệ quả từ các vụ cháy dầu. Những đám cháy này sản sinh ra hợp chất lưu huỳnh và nitơ, biến thành axit khi hòa tan vào nước mưa. 

“Những hạt mưa hoạt động như miếng bọt biển hay thỏi nam châm, chúng vơ vét sạch mọi tạp chất trong không khí khi rơi xuống. Đó là lý do người dân chứng kiến mưa đen” - ông Deoras giải thích.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cảnh báo cuộc tấn công đe dọa “đầu độc nguồn thực phẩm, nước uống và bầu không khí - ẩn chứa hiểm họa tác động sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ em, người già và người có bệnh lý nền”.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho biết người dân Iran hít trực tiếp khói dày đặc từ dầu cháy, dẫn tới lo ngại về tác động lâu dài với sức khỏe con người và môi trường.

"Chất độc hại từ các đám cháy không kiểm soát cũng xâm nhập vào đất và nước, ngấm vào nước ngầm và cây trồng, làm ô nhiễm nguồn cung cấp thực phẩm" - báo cáo cho biết thêm.

Iran nói đánh trúng kho chống UAV của Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh

(NLĐO) - Iran tuyên bố tấn công kho chống UAV của Ukraine tại UAE, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hạ tầng, kinh tế của nước này bị nhắm tới.

