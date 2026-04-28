Tổng thống Nga tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Mỹ nói về đề xuất của Tehran

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-4 đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại TP St. Petersburg trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran bế tắc.

Tại cuộc gặp, theo các hãng tin Tasnim và RIA Novosti, ông Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực để bảo vệ lợi ích của Iran.

Tổng thống Vladimir Putin cũng tiết lộ đã nhận được một thông điệp từ Lãnh tụ Tối cao Iran Seyed Mojtaba Khamenei và gửi lời chúc sức khỏe đến ông.

Trước thềm cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Tầm quan trọng của cuộc đối thoại này là không thể xem nhẹ, xét tình hình xung quanh Iran và Trung Đông đang diễn biến như hiện nay".

Chuyến thăm Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Araghchi hội đàm với các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại St. Petersburg, Nga ngày 27-4. Ảnh: AP

Sự xích lại gần nhau giữa Moscow và Tehran đang đối mặt sự giám sát chặt chẽ từ Washington.

Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 3 từng cảnh báo rằng Nga "không nên can dự" vào cuộc xung đột đang leo thang giữa lúc xuất hiện thông tin Moscow có thể đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.

Dù giới chức Mỹ nhận định tác động thực tế của việc chia sẻ trên hiện chưa đáng kể, song họ vẫn lo ngại sự hỗ trợ từ Nga có thể giúp nước này ảnh hưởng đến tíình hình thực địa.

Ông Araghchi cho biết Nga đang hỗ trợ Iran "trên nhiều phương diện khác nhau" dù không công khai chi tiết phạm vi của sự hợp tác đó. Điện Kremlin đã đề xuất việc lưu trữ lượng uranium được làm giàu của Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa chấp nhận đề xuất này.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 27-4 xác nhận Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia đã thảo luận về đề xuất mới từ phía Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Theo các nguồn tin của Axios và AP, đề xuất này bao gồm hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đến một thời điểm khác. Bà Leavitt nhấn mạnh dù cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, nhưng các lằn ranh đỏ của ông chủ Nhà Trắng đối với Iran là cực kỳ rõ ràng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như "dội gáo nước lạnh" vào đề xuất khi tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận một cơ chế mà ở đó, Iran có quyền định đoạt việc sử dụng tuyến hàng hải quốc tế theo ý muốn của họ.