Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 3-2: Chuyên gia Nga cảnh báo "nắm đấm hạt nhân" ở Bắc Âu

Huệ Bình

(NLĐO) - Theo chuyên gia, các cuộc thảo luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp tại Thụy Điển là hành động “tự sát” đối với nước này.

Ý kiến trên là của ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA).

Trả lởi phỏng vấn hãng tin TASS hồi cuối tháng 1 vừa qua, ông Stepanov cảnh báo việc Thụy Điển cân nhắc tham gia hệ thống răn đe hạt nhân của Anh và Pháp là một bước đi cực kỳ rủi ro, "đặt tương lai của đất nước và người dân vào tình thế nguy hiểm".

Với chuyên gia quân sự Nga này, đây là một đường lối chính sách liều lĩnh, thậm chí là "tự sát", có thể dẫn đến những kịch bản leo thang xung đột không thể lường trước.

Chuyên gia quân sự Nga cảnh báo kịch bản “tự sát” của Thụy Điển - Ảnh 1.

Ågesta là nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên được xây dựng tại Thụy Điển. Ảnh: Alamy

Ông Stepanov đưa ra bình luận trên sau tuyên bố gần đây của Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson rằng nước này đang thảo luận về việc mở rộng "chiếc ô hạt nhân" của Anh và Pháp trên lãnh thổ mình.

Theo ông Stepanov, Thụy Điển có thể triển khai các loại tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân mới ra mắt, vốn có khả năng lắp đặt trên máy bay chiến đấu Rafale của Pháp hoặc Gripen của Thụy Điển.

Song song đó, việc triển khai các tàu ngầm của Anh mang tên lửa đạn đạo trong vùng biển Thụy Điển cũng đang được xem xét.

Chuyên gia Stepanov dự đoán sau Thụy Điển, Phần Lan có thể trở thành một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác tiếp nhận vũ khí hạt nhân của liên minh này.

Điều này rất dễ xảy ra thông qua chương trình "Chia sẻ hạt nhân" của Mỹ, nhất là khi Phần Lan sắp sở hữu đội bay gồm 64 chiếc tiêm kích F-35 hiện đại.

Ông Stepanov tiếp tục nhấn mạnh rằng những bước đi như vậy sẽ gây khó khăn cho việc duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu. Điều này buộc Nga phải thay đổi các ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Đồng thời, Moscow sẽ phải điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân để nhắm vào chính những quốc gia chấp nhận triển khai các loại vũ khí này trên lãnh thổ mình.

Chuyên gia quân sự Nga kết luận: "Về bản chất, một "nắm đấm hạt nhân" tại Bắc Âu đang được hình thành với mục tiêu hàng đầu là tạo ra các mối đe dọa trực diện lên nước Nga".

Cách đây vài ngày, bài xã luận trên nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển khẳng định châu Âu không thể né tránh việc thảo luận về các phương án răn đe hạt nhân độc lập với Mỹ. Sự hoài nghi về cam kết bảo an của Washington dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc Stockholm phải cân nhắc các giải pháp thay thế.

Bài báo nhấn mạnh Thụy Điển sở hữu lợi thế then chốt để đóng vai trò trung tâm trong phương án hạt nhân Bắc Âu nhờ nền tảng công nghệ từ thời Chiến tranh Lạnh và năng lực quốc phòng hùng mạnh.

Dù từng từ bỏ chương trình hạt nhân bí mật vào đầu những năm 1970 để đứng dưới "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ, việc gia nhập NATO vào năm 2024 đã đẩy Thụy Điển vào tình thế phải công khai thừa nhận tầm quan trọng của một liên minh hạt nhân.

Donald Trump Thụy Điển Châu Âu răn đe hạt nhân vũ khí hạt nhân
