HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lưới đánh cá châu Âu “hóa lá chắn” chặn UAV Nga ở Ukraine

Tường Như

(NLĐO) - Những tấm lưới từng che hoa tulip, đánh cá ở châu Âu nay được tận dụng để chặn UAV của Nga tại Ukraine.

Từ lưới nông nghiệp đến lưới đánh cá, nông dân và ngư dân ở nhiều nước châu Âu đã gom góp, gửi sang Ukraine với hy vọng ngăn UAV lao trúng mục tiêu.

Theo đài CNN, Nga thường xuyên dùng UAV tấn công các tuyến tiếp tế và hậu cứ của quân đội Ukraine, đe dọa cô lập các đơn vị ngoài tiền tuyến. Không chỉ vậy, nhiều cuộc không kích còn nhằm vào các thành phố lớn ở Ukraine.

- Ảnh 1.

Những tấm lưới đánh cá từ Na Uy được tái sử dụng trong phòng thủ ở Ukraine. Ảnh: Wikipedia

Tại TP Kherson, miền Nam Ukraine, UAV xuất hiện gần như mỗi ngày. Người dân nơi đây gọi những tuyến đường kết nối thành phố với bên ngoài là "con đường sự sống". 

Để giảm thiểu rủi ro, Ukraine đã dựng cột, căng lưới phủ kín nhiều đoạn đường, sân bệnh viện, khu mua sắm và cả khu vực đặt máy phát điện.

"Trung bình mỗi tuần Nga phóng khoảng 2.500 UAV vào các cộng đồng của chúng tôi" - ông Oleksandr Tolokonnikov, Phó lãnh đạo chính quyền khu vực Kherson, nói với CNN.

Hiện nay, hàng trăm km đường ở Ukraine đã được che lưới, giúp giảm đáng kể khả năng UAV đánh trúng xe cộ qua lại. 

"Chúng tôi thử nghiệm nhiều loại lưới khác nhau để chọn vật liệu bền nhất" - ông Tolokonnikov cho biết, đồng thời khẳng định nhờ nhiều biện pháp phối hợp, quân đội Ukraine có thể bắn hạ 80%-95% drone Nga.

Ở Hà Lan, ông Klaas Pot – người sáng lập nhóm thiện nguyện Life Guardians – là một trong những đầu mối thu gom lưới cho Ukraine lớn nhất. Đến nay, nhóm của ông đã gửi hơn 8.000 tấn lưới sang Ukraine, chiếm khoảng một nửa tổng số lưới viện trợ.

Phong trào này lan rộng khắp châu Âu. Ở Thụy Điển, nhóm Operation Change thu gom lưới không còn dùng và gửi sang Ukraine khoảng 400 tấn. Na Uy viện trợ lưới đánh cá hồi đã qua sử dụng. Tại Anh, nhóm Pickups For Peace đưa lưới từ các cảng Scotland vào các đoàn xe cứu trợ.

Tháng 11-2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Pháp đã trực tiếp cảm ơn các ngư dân thuộc nhóm Kernic Solidarites – những người đã gửi sang Ukraine 280 km lưới chuyên dụng từ tàu đánh cá ngừ.

Theo quân đội Ukraine, nhu cầu về lưới ngày càng tăng do UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) được Nga sử dụng ồ ạt. Đặc biệt, các loại lưới dày đã nhiều lần chặn được UAV Lancet – loại mang 2-3 kg thuốc nổ, lao tới với tốc độ hơn 150 km/giờ.

Lưới tulip, làm từ polyethylene dệt kim, nhẹ nhưng bền, có thể làm rối hoặc chặn các UAV FPV và Quadcopter. Trong khi đó, lưới đánh cá dày và chắc hơn, thường được dùng để che chắn xe tăng, pháo binh và nay là cả hạ tầng điện – mục tiêu bị Nga tấn công gần như mỗi ngày.

Tin liên quan

Ukraine tiết lộ điều kiện ngừng tập kích mục tiêu năng lượng ở Nga

Ukraine tiết lộ điều kiện ngừng tập kích mục tiêu năng lượng ở Nga

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng dừng tấn công mục tiêu năng lượng nếu Moscow thực hiện trước

Điểm nóng xung đột ngày 2-2: Cơn ác mộng chiến lược của châu Âu

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định châu Âu đang trải qua một cơn ác mộng chiến lược khi bị kẹp chặt giữa Nga, Mỹ và xung đột Ukraine.

Điện Kremlin xác nhận làm theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về Ukraine

(NLĐO) - Hôm 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Nga đã đồng ý tạm ngừng một phần các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine.

Nga - Ukraine lưới đánh cá drone UAV Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo