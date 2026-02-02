Lưới đánh cá châu Âu “hóa lá chắn” chặn UAV Nga ở Ukraine

Từ lưới nông nghiệp đến lưới đánh cá, nông dân và ngư dân ở nhiều nước châu Âu đã gom góp, gửi sang Ukraine với hy vọng ngăn UAV lao trúng mục tiêu.

Theo đài CNN, Nga thường xuyên dùng UAV tấn công các tuyến tiếp tế và hậu cứ của quân đội Ukraine, đe dọa cô lập các đơn vị ngoài tiền tuyến. Không chỉ vậy, nhiều cuộc không kích còn nhằm vào các thành phố lớn ở Ukraine.

Những tấm lưới đánh cá từ Na Uy được tái sử dụng trong phòng thủ ở Ukraine. Ảnh: Wikipedia

Tại TP Kherson, miền Nam Ukraine, UAV xuất hiện gần như mỗi ngày. Người dân nơi đây gọi những tuyến đường kết nối thành phố với bên ngoài là "con đường sự sống".

Để giảm thiểu rủi ro, Ukraine đã dựng cột, căng lưới phủ kín nhiều đoạn đường, sân bệnh viện, khu mua sắm và cả khu vực đặt máy phát điện.

"Trung bình mỗi tuần Nga phóng khoảng 2.500 UAV vào các cộng đồng của chúng tôi" - ông Oleksandr Tolokonnikov, Phó lãnh đạo chính quyền khu vực Kherson, nói với CNN.

Hiện nay, hàng trăm km đường ở Ukraine đã được che lưới, giúp giảm đáng kể khả năng UAV đánh trúng xe cộ qua lại.

"Chúng tôi thử nghiệm nhiều loại lưới khác nhau để chọn vật liệu bền nhất" - ông Tolokonnikov cho biết, đồng thời khẳng định nhờ nhiều biện pháp phối hợp, quân đội Ukraine có thể bắn hạ 80%-95% drone Nga.

Ở Hà Lan, ông Klaas Pot – người sáng lập nhóm thiện nguyện Life Guardians – là một trong những đầu mối thu gom lưới cho Ukraine lớn nhất. Đến nay, nhóm của ông đã gửi hơn 8.000 tấn lưới sang Ukraine, chiếm khoảng một nửa tổng số lưới viện trợ.

Phong trào này lan rộng khắp châu Âu. Ở Thụy Điển, nhóm Operation Change thu gom lưới không còn dùng và gửi sang Ukraine khoảng 400 tấn. Na Uy viện trợ lưới đánh cá hồi đã qua sử dụng. Tại Anh, nhóm Pickups For Peace đưa lưới từ các cảng Scotland vào các đoàn xe cứu trợ.

Tháng 11-2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Pháp đã trực tiếp cảm ơn các ngư dân thuộc nhóm Kernic Solidarites – những người đã gửi sang Ukraine 280 km lưới chuyên dụng từ tàu đánh cá ngừ.

Theo quân đội Ukraine, nhu cầu về lưới ngày càng tăng do UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) được Nga sử dụng ồ ạt. Đặc biệt, các loại lưới dày đã nhiều lần chặn được UAV Lancet – loại mang 2-3 kg thuốc nổ, lao tới với tốc độ hơn 150 km/giờ.