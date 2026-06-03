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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 3-6: Ukraine tìm cách mới đối đầu với Nga

Tường Như

(NLĐO) - Thiếu quân, thương vong lớn và viện trợ bất định khiến Ukraine đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị không người lái, robot ở tiền tuyến miền Đông.

Giữa những căn hầm chỉ huy sâu dưới lòng đất ở miền Đông Ukraine, các cựu binh từng trải qua những trận đánh khốc liệt tại TP Bakhmut hay TP Avdiivka giờ ngồi trước màn hình máy tính để điều khiển một kiểu tác chiến hoàn toàn khác: Tấn công đối phương từ xa mà không cần trực tiếp xuất hiện trên chiến trường.

Theo CNN, trong một chiến dịch gần đây nhằm vào các vị trí tiền tuyến của Nga, quân đội Ukraine không đưa lính áp sát mục tiêu mà sử dụng sáu robot mang thuốc nổ, điều khiển từ xa qua livestream và hệ thống camera giám sát.

Sau nhiều tháng đối mặt khủng hoảng quân số và viện trợ quân sự từ Mỹ bị suy giảm, Ukraine đang đẩy mạnh giao tranh tự động hóa. 

Ukraine dùng robot thay lính ở tiền tuyến - Ảnh 1.

Ukraine tăng cường sử dụng robot và drone trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ngoài tiền tuyến. Ảnh: CNN

Robot mặt đất, drone cảm tử và xe chiến đấu điều khiển từ xa dần trở thành lực lượng xung kích mới, tạo cho Kiev lợi thế mong manh trước quân Nga đông hơn.

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine lần đầu tiên chiếm được một vị trí của Nga hoàn toàn bằng robot và drone, không cần bộ binh. Ông cũng nói từ đầu năm nay, các hệ thống không người lái đã thực hiện khoảng 22.000 nhiệm vụ chiến đấu.

Tại một đơn vị thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3, robot mang thuốc nổ được lính Nga gọi là "cái chết thầm lặng". Trong một đợt tập kích gần đây, robot đầu tiên gặp vật cản trong chiến hào nhưng sau đó tiếp tục di chuyển rồi phát nổ. Hai vụ nổ đầu đóng vai trò đánh lạc hướng để những robot còn lại vòng ra phía sau phòng tuyến Nga.

Đơn vị "NC13" thuộc Lữ đoàn Tấn công số 3 tính toán rằng với 164 cuộc tập kích, nếu sử dụng bộ binh truyền thống họ sẽ cần khoảng 2.300 quân và có thể mất đến phân nửa lực lượng vì thương vong. 

Việc dùng robot được cho là giúp tránh nguy cơ tử trận hoặc bị thương cho khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ thích nghi với kiểu giao tranh mới. Chỉ huy đơn vị Mykola "Makar" Zinkevych thừa nhận công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách đánh trận.

"Hồi trước, xung đột còn phụ thuộc kỹ năng, huấn luyện và kỷ luật của người lính. Giờ công nghệ quyết định gần như mọi thứ" - ông nói.

Ngoài robot cảm tử, Ukraine còn sử dụng xe chiến đấu điều khiển từ xa gắn súng máy hạng nặng Browning để phục kích đối phương. Một số robot khác đảm nhận việc vận chuyển đạn dược, nước uống và thực phẩm ra tiền tuyến - công việc vốn rất nguy hiểm dưới các đợt tấn công bằng drone của Nga.

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Ukraine Nga công nghệ cao Robot drone
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