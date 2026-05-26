Quốc tế

Nhiều nước lớn trong NATO nói "không” với tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) - Đề xuất bắt buộc mọi thành viên NATO chi 0,25% GDP viện trợ quân sự cho Ukraine khó được thông qua bởi vấp phản đối từ 5 thành viên “có tiếng nói”.

Telegraph cho biết Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada đã phản đối đề xuất yêu cầu các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành 0,25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng kỳ vọng đề xuất này được phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO dự kiến diễn ra ngày 7 và 8-7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mọi quyết định của NATO cần sự đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên nhưng nguồn tin nội bộ cho biết London, Paris, Madrid, Rome và Ottawa "không thật sự hào hứng với ý tưởng này".

Hé lộ 5 thành viên NATO “nói không” với tăng viện trợ quân sự Ukraine - Ảnh 1.

Anh nằm trong nhóm các nước phản đối đề xuất tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ảnh: Dmytro Smolienko/NurPhoto

"Tôi không nghĩ đề xuất này có đủ sự ủng hộ để được thông qua" – Tổng Thư ký Mark Rutte thừa nhận trước báo giới nhưng không nêu tên các nước phản đối kế hoạch.

Nguồn tin cũng cho biết đã có ít nhất 7 thành viên NATO ủng hộ đề xuất trên. Thực tế, các nước này đều đã chi từ 0,25% GDP trở lên cho viện trợ quân sự Ukraine.

Dữ liệu do Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) cung cấp cho thấy Hà Lan, Ba Lan cùng nhóm nước Bắc Âu và Baltic hiện nằm trong nhóm viện trợ quân sự cho Kiev ở mức bằng hoặc cao hơn 0,25% GDP. 

Tổng thư ký Mark Rutte từng lập luận viện trợ cho Ukraine đang phân bổ không đồng đều trong liên minh với nhiều nước chưa đóng góp tương xứng. Đề xuất chi 0,25% GDP vì thế nhằm thúc đẩy châu Âu chia sẻ thêm gánh nặng giữa lúc viện trợ lớn từ Mỹ cho Ukraine suy giảm dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Telegraph nhận định việc Anh phản đối đề xuất này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của London như một trong những đồng minh kiên định nhất của Kiev. Tuy vậy, quy mô viện trợ quân sự của Anh vẫn đứng thứ 3 chỉ sau Mỹ và Đức, dù thấp hơn mốc 0,25% GDP.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết viện trợ ít nhất 3 tỉ bảng/năm cho Ukraine trong tương lai gần, tương đương khoảng 0,1% GDP.

Phần lớn chỉ trích tập trung vào Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada - những nước nhiều lần bị đánh giá "chưa đóng góp tương xứng". Bốn nước này chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo Telegraph.

Nga nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2-2022. Moscow nhấn mạnh hỗ trợ này không thể ngăn họ đạt mục tiêu tại Ukraine mà chỉ kéo dài xung đột, đồng thời làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, theo RT.

Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine, dùng đến tên lửa siêu mạnh?

Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine, dùng đến tên lửa siêu mạnh?

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 13-5: Ukraine "khóa chặt" tuyến huyết mạch của Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu từ 160 đến 200 km phía sau tiền tuyến của Nga.

Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5

