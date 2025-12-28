Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi tổng thống Mỹ - Ukraine gặp nhau

Tiếng còi báo động không kích bắt đầu vang lên từ khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27-12 (giờ địa phương). Theo thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã huy động một lực lượng khổng lồ gồm gần 500 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa, tập trung đánh phá các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ihor Klymenko xác nhận ít nhất 10 tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, Bộ trưởng Phát triển Lãnh thổ Ukraine, ông Oleksiy Kuleba, nói rằng hạ tầng năng lượng bị tàn phá đã khiến 40% hộ gia đình tại Kiev rơi vào tình trạng không có hệ thống sưởi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.

Theo đài BBC, cuộc tập kích đã khiến Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 530 km với Ukraine, kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huy động máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều lỗ thủng lớn trên các tòa chung cư sau vụ tập kích. Ảnh: BBC

Phát biểu khi đang trên đường tới Florida - Mỹ, Tổng thống Zelensky khẳng định cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kiev đêm qua là minh chứng rõ nhất cho việc Điện Kremlin không hề có thiện chí hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Mỹ và châu Âu hoàn toàn có khả năng thực hiện "những bước đi thực sự mạnh mẽ" để đáp trả các cuộc tấn công từ phía Nga. Ông Zelensky hối thúc các đối tác lập tức hành động và viện trợ khí tài phòng không đầy đủ trong thời điểm then chốt này.

Trước đó, vào ngày 25-12, ông Zelensky đã nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trong "tương lai gần" trước khi năm nay kết thúc. Sau đó, ông mới xác nhận với các phóng viên rằng ngày 28-12 là ngày họ dự kiến hội đàm tại Florida.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi tòa chung cư cao tầng tại Kiev sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Nga vào thủ đô Ukraine hôm 27-12. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ hiện đã đạt được sự thống nhất đối với 90% nội dung của bản kế hoạch hiện tại.

Theo tờ The Hill, kế hoạch này bao gồm việc thiết lập "vành đai phòng thủ" tại vùng Donetsk nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, và thiết lập khu phi quân sự để cả hai bên cùng rút quân.

Tuy nhiên, vào ngày 26-12, ông Donald Trump đã dội gáo nước lạnh vào sự lạc quan của ông Zelensky về kế hoạch này khi tuyên bố rằng người đồng cấp Ukraine "chẳng có gì cả cho đến khi tôi chấp thuận".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu Ukraine và phương Tây không thỏa mãn các yêu cầu của Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu hồi tuần trước rằng ông hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc thông qua ngoại giao. Thế nhưng, nếu Kiev không muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình, Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.