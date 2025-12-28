Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi tổng thống Mỹ - Ukraine gặp nhau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi tổng thống Mỹ - Ukraine gặp nhau

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga không kích Ukraine dữ dội ngay trước thềm cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Mỹ nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Tiếng còi báo động không kích bắt đầu vang lên từ khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27-12 (giờ địa phương). Theo thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã huy động một lực lượng khổng lồ gồm gần 500 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa, tập trung đánh phá các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ihor Klymenko xác nhận ít nhất 10 tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, Bộ trưởng Phát triển Lãnh thổ Ukraine, ông Oleksiy Kuleba, nói rằng hạ tầng năng lượng bị tàn phá đã khiến 40% hộ gia đình tại Kiev rơi vào tình trạng không có hệ thống sưởi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.

Theo đài BBC, cuộc tập kích đã khiến Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 530 km với Ukraine, kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huy động máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát.

Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi Mỹ - Ukraine gặp nhau - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều lỗ thủng lớn trên các tòa chung cư sau vụ tập kích. Ảnh: BBC

Phát biểu khi đang trên đường tới Florida - Mỹ, Tổng thống Zelensky khẳng định cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kiev đêm qua là minh chứng rõ nhất cho việc Điện Kremlin không hề có thiện chí hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Mỹ và châu Âu hoàn toàn có khả năng thực hiện "những bước đi thực sự mạnh mẽ" để đáp trả các cuộc tấn công từ phía Nga. Ông Zelensky hối thúc các đối tác lập tức hành động và viện trợ khí tài phòng không đầy đủ trong thời điểm then chốt này.

Trước đó, vào ngày 25-12, ông Zelensky đã nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trong "tương lai gần" trước khi năm nay kết thúc. Sau đó, ông mới xác nhận với các phóng viên rằng ngày 28-12 là ngày họ dự kiến hội đàm tại Florida.

Ukraine “đỏ lửa” ngay trước khi Mỹ - Ukraine gặp nhau - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi tòa chung cư cao tầng tại Kiev sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Nga vào thủ đô Ukraine hôm 27-12. Ảnh: AP

Ông cũng cho biết các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ hiện đã đạt được sự thống nhất đối với 90% nội dung của bản kế hoạch hiện tại.

Theo tờ The Hill, kế hoạch này bao gồm việc thiết lập "vành đai phòng thủ" tại vùng Donetsk nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, và thiết lập khu phi quân sự để cả hai bên cùng rút quân.

Tuy nhiên, vào ngày 26-12, ông Donald Trump đã dội gáo nước lạnh vào sự lạc quan của ông Zelensky về kế hoạch này khi tuyên bố rằng người đồng cấp Ukraine "chẳng có gì cả cho đến khi tôi chấp thuận".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu Ukraine và phương Tây không thỏa mãn các yêu cầu của Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga phát biểu hồi tuần trước rằng ông hy vọng cuộc xung đột sẽ kết thúc thông qua ngoại giao. Thế nhưng, nếu Kiev không muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình, Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.

Tin liên quan

Ukraine tung đòn phá hủy vũ khí Nga, lực lượng Nga tiến sâu vào Donetsk

Ukraine tung đòn phá hủy vũ khí Nga, lực lượng Nga tiến sâu vào Donetsk

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố phá hủy 2 hệ thống phóng rốc-két đa nòng của Nga, trong khi Moscow nói đã kiểm soát thêm 8 khu dân cư của Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 27-12: Thông báo quan trọng của tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-12 để bàn kế hoạch hòa bình mới.

Nga siết gọng kìm tại Hulyaipole, tổng thống Ukraine báo tin triển vọng

(NLĐO) - Theo phát ngôn viên quân đội Nga, lực lượng Nga đang tìm cách tiến vào vào trung tâm TP Hulyaipole ở miền Nam Ukraine.

Donald Trump Nga - Ukraine Volodymyr Zelensky không kích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo