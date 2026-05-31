Điểm nóng xung đột ngày 31-5: NATO củng cố “tàu sân bay không thể đánh chìm” gần Nga

Nằm giữa biển Baltic, Gotland chỉ cách vùng lãnh thổ được quân sự hóa mạnh của Nga là Kaliningrad khoảng 300 km.

Tuần trước, Thụy Điển kết thúc cuộc tập trận đầu tiên trên Gotland được điều phối bởi NATO kể từ khi nước này gia nhập liên minh năm 2024. Khoảng 18.000 binh sĩ từ 13 quốc gia đã huấn luyện trên các vùng đồng bằng của Gotland.

Trong lịch sử, Gotland từng thuộc về Đan Mạch, Thụy Điển và trong thời gian ngắn thuộc Nga. Hòn đảo này có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng.

"Nếu kiểm soát được Gotland, bạn có thể kiểm soát phần lớn những gì diễn ra trên biển Baltic" - chuyên gia Niklas Granholm của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển nói với tờ Politico.



Tarik, 24 tuổi, một điều khiển viên UAV đến từ Ukraine, đang hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Thụy Điển. Ảnh: Politico

Gotland thường được ví như "tàu sân bay không thể đánh chìm" vì là bàn đạp quan trọng cho các chiến dịch không quân trong khu vực. Tiêm kích xuất phát từ đây có thể tiếp cận bất kỳ thủ đô nào ở vùng Baltic chỉ trong vài phút.

Để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Thụy Điển đang nhanh chóng tái quân sự hóa hòn đảo với khoảng 60.000 dân này, đảo ngược quá trình cắt giảm quân sự sau Chiến tranh Lạnh.

Thụy Điển đã đầu tư hơn 230 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tái kích hoạt các hệ thống phòng không và khôi phục một trung đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh CV90 cùng xe tăng Leopard 2.

"Tướng Michael Claesson, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Thụy Điển. Ảnh: Politico

Chỉ huy trung đoàn Gotland, ông Andreas Gustafsson, cho biết ít nhất 1.000 binh sĩ luân phiên sẽ được triển khai thêm trong vòng một năm tới, bổ sung cho khoảng 4.500 quân hiện có trên đảo. Ông cũng hy vọng các đơn vị pháo binh tầm xa sẽ sớm được triển khai.

Giống nhiều đồng minh NATO khác, Thụy Điển phải tính đến khả năng chiến đấu với sự hỗ trợ ít hơn hoặc thậm chí không có Mỹ.

Theo nguồn tin của Politico, Mỹ đã cắt giảm số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận tại Gotland. Tuy nhiên, khoảng 300 quân nhân Mỹ vẫn hiện diện trong hoạt động này.

Dù vậy, các sĩ quan Mỹ khẳng định quan hệ hợp tác quân sự giữa hai bên vẫn rất chặt chẽ.