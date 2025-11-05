Điểm nóng xung đột ngày 5-11: Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản của Nga

TP Dovzhansk thuộc tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát từ năm 2014 vừa bị máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến một cơ sở đạn dược lớn phát nổ dữ dội.

Trong khi đó, tại tỉnh Volgograd của Nga, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết một trạm biến áp điện bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Tiếng nổ cũng được ghi nhận ở nhiều nơi khác như Lipetsk, Nizhny Novgorod và Cộng hòa Bashkortostan, nơi một nhà máy hóa dầu bốc cháy dữ dội, theo Kyiv Independent.

Hình ảnh một cơ sở đạn dược của Nga ở Dovzhansk, tỉnh Luhansk, bốc cháy vào đêm 3 rạng sáng ngày 4-11. Ảnh: Exile Nova/Telegram

Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đã bắn hạ tổng cộng 85 UAV của Ukraine trong đêm 3 rạng sáng 4-11 (giờ địa phương), trải dài từ các tỉnh Voronezh, Belgorod, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Volgograd, Sverdlovsk cho đến Bashkortostan.

Riêng tại tỉnh Voronezh, lực lượng Nga cho biết đã hạ tới 40 UAV.

Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cũng tuyên bố đã phá hủy 3 trạm radar của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 1 rạng sáng 2-11.

HUR xác nhận chiến dịch do Cục Tác chiến Chủ động thực hiện, nhằm vào một sở chỉ huy đơn vị S-400 đang trực chiến.

Mục tiêu bị phá huỷ bao gồm radar 92N6E thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cùng máy phát điện đi kèm, radar giám sát sân bay AORL-1AC và radar trinh sát vòng tròn P-18 Terek.

Đoạn video được HUR công bố cho thấy cảnh nổ lớn tại vị trí radar của Nga.

Euro Maidan Press cho hay trong tháng qua, lực lượng tình báo và quân đội Ukraine liên tiếp đánh phá các hệ thống phòng không Nga.

Nhiều khí tài hiện đại như Buk-M3, Nebo-U, Podlet, S-300V và Valdai đã bị phá hủy tại Donetsk, Rostov, Crimea và miền Nam Ukraine.

Các đòn tấn công này được đánh giá là nhằm làm suy yếu "lá chắn thép" của Nga ở bán đảo Crimea, mở đường cho UAV và máy bay Ukraine hoạt động sâu hơn về phía Đông.

Hình ảnh từ camera nhiệt cho thấy radar đa chức năng 92N6E thuộc hệ thống S-400 của Nga tại bán đảo Crimea vài phút trước khi bị tấn công đêm 1 rạng sáng 2-11. Ảnh: HUR

Trong khi xung đột tiếp tục leo thang, nội bộ EU vẫn chưa đạt đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Corriere della Sera cho hay Ý, Pháp và Bỉ phản đối kế hoạch này do lo ngại rủi ro pháp lý nếu việc trưng dụng tài sản Nga bị coi là vi phạm luật quốc tế.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo Moscow có thể trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của phương Tây trong lãnh thổ Nga hoặc tại các nước thân thiện với Nga.

Nhà lãnh đạo Bỉ đồng thời yêu cầu các quốc gia EU phải cùng chia sẻ rủi ro tài chính vì Bỉ đang nắm giữ tới 210 tỉ euro tài sản Nga mà Ủy ban châu Âu muốn sử dụng để cấp cho Kiev.