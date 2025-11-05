Điểm nóng xung đột ngày 5-11: Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản của Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 5-11: Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản của Nga

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Moscow trong khi EU chia rẽ về việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev.

TP Dovzhansk thuộc tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát từ năm 2014 vừa bị máy bay không người lái (UAV) tấn công khiến một cơ sở đạn dược lớn phát nổ dữ dội.

Trong khi đó, tại tỉnh Volgograd của Nga, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết một trạm biến áp điện bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Tiếng nổ cũng được ghi nhận ở nhiều nơi khác như Lipetsk, Nizhny Novgorod và Cộng hòa Bashkortostan, nơi một nhà máy hóa dầu bốc cháy dữ dội, theo Kyiv Independent.

Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản đóng băng Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh một cơ sở đạn dược của Nga ở Dovzhansk, tỉnh Luhansk, bốc cháy vào đêm 3 rạng sáng ngày 4-11. Ảnh: Exile Nova/Telegram

Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ đã bắn hạ tổng cộng 85 UAV của Ukraine trong đêm 3 rạng sáng 4-11 (giờ địa phương), trải dài từ các tỉnh Voronezh, Belgorod, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Volgograd, Sverdlovsk cho đến Bashkortostan.

Riêng tại tỉnh Voronezh, lực lượng Nga cho biết đã hạ tới 40 UAV.

Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cũng tuyên bố đã phá hủy 3 trạm radar của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 1 rạng sáng 2-11.

HUR xác nhận chiến dịch do Cục Tác chiến Chủ động thực hiện, nhằm vào một sở chỉ huy đơn vị S-400 đang trực chiến.

Mục tiêu bị phá huỷ bao gồm radar 92N6E thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cùng máy phát điện đi kèm, radar giám sát sân bay AORL-1AC và radar trinh sát vòng tròn P-18 Terek.

Đoạn video được HUR công bố cho thấy cảnh nổ lớn tại vị trí radar của Nga. 

Euro Maidan Press cho hay trong tháng qua, lực lượng tình báo và quân đội Ukraine liên tiếp đánh phá các hệ thống phòng không Nga.

Nhiều khí tài hiện đại như Buk-M3, Nebo-U, Podlet, S-300V và Valdai đã bị phá hủy tại Donetsk, Rostov, Crimea và miền Nam Ukraine.

Các đòn tấn công này được đánh giá là nhằm làm suy yếu "lá chắn thép" của Nga ở bán đảo Crimea, mở đường cho UAV và máy bay Ukraine hoạt động sâu hơn về phía Đông.

Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản đóng băng Nga - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera nhiệt cho thấy radar đa chức năng 92N6E thuộc hệ thống S-400 của Nga tại bán đảo Crimea vài phút trước khi bị tấn công đêm 1 rạng sáng 2-11. Ảnh: HUR

Trong khi xung đột tiếp tục leo thang, nội bộ EU vẫn chưa đạt đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Corriere della Sera cho hay Ý, Pháp và Bỉ phản đối kế hoạch này do lo ngại rủi ro pháp lý nếu việc trưng dụng tài sản Nga bị coi là vi phạm luật quốc tế.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cảnh báo Moscow có thể trả đũa bằng cách tịch thu tài sản của phương Tây trong lãnh thổ Nga hoặc tại các nước thân thiện với Nga.

Nhà lãnh đạo Bỉ đồng thời yêu cầu các quốc gia EU phải cùng chia sẻ rủi ro tài chính vì Bỉ đang nắm giữ tới 210 tỉ euro tài sản Nga mà Ủy ban châu Âu muốn sử dụng để cấp cho Kiev.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 4-11: Nga rung chuyển vì UAV tầm xa của Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 4-11: Nga rung chuyển vì UAV tầm xa của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine đang cải tiến công nghệ lẫn tầm hoạt động của máy bay không người lái, đưa phương tiện này vào sâu lãnh thổ Nga.

Ukraine đánh liên tiếp cơ sở dầu mỏ, Nga tuyên bố đột kích "lò lửa" Pokrovsk

(NLĐO) - Vùng Saratov của Nga đêm 3-11 chứng kiến nhiều vụ nổ do không kích. Nơi đây đặt một nhà máy lọc dầu cách Ukraine khoảng 800 km.

Điểm nóng xung đột ngày 3-11: Châu Âu trao thêm "bảo bối" cho Ukraine

(NLĐO) - Trang bị thêm hệ thống dẫn đường do châu Âu cung cấp, tên lửa của Ukraine có thể hoạt động chính xác ngay cả lúc vệ tinh bị gây nhiễu.

Ukraine UAV EU Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo