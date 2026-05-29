Mỹ "điều thêm quân đến Ba Lan", Nga phản ứng gay gắt

Nga hôm 28-5 cảnh báo việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ gần biên giới nước này là “không thể chấp nhận được” sau khi Washington cam kết điều thêm quân đến Ba Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc giảm số lượng quân nhân Mỹ đồn trú tại châu Âu sẽ là "bước đi hợp lý, chính đáng dù quá muộn" nhằm ổn định tình hình an ninh mà bà cho là "mất cân bằng" do chính sách của NATO gây ra.

Bên cạnh đó, bà Zakharova nhấn mạnh việc triển khai thêm quân đội Mỹ trong khu vực sẽ đặt họ vào tầm bắn. Bà cho biết động thái như vậy chỉ làm tăng căng thẳng ở châu Âu và buộc Nga phải đáp trả bằng "các biện pháp kỹ thuật-quân sự".

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần rồi công bố kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên trong khi tổng số quân Mỹ triển khai khắp châu Âu khoảng 80.000 người.

Ba Lan có chung biên giới với vùng Kaliningrad của Nga.

Theo đài RT, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng. Gần đây, ông đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức giữa lúc tranh cãi với Berlin về cuộc xung đột Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có ý định tấn công các nước NATO trừ khi Nga bị tấn công trước.

Các quan chức Nga cáo buộc phương Tây "quân sự hóa liều lĩnh", cho rằng việc NATO mở rộng về phía Đông là một trong những nguyên nhân gây xung đột Nga - Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang củng cố toàn bộ đường biên giới dài 1.085 km với Belarus, mở rộng hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới phía Bắc khi Kiev cảnh báo nguy cơ leo thang từ hướng Bắc.

Người phát ngôn Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine Andriy Demchenko hôm 28-5 nói với RBC-Ukraine rằng lực lượng biên phòng đang tiến hành các công trình kỹ thuật ngay trên đường biên giới. Trong khi đó, các đơn vị khác của lực lượng quốc phòng Ukraine đang xây dựng thêm hệ thống phòng thủ dọc ở sâu phía sau.

Theo ông Andriy Demchenko, chính quyền địa phương cũng tham gia nỗ lực này theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi nhiều nhà phân tích nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Belarus sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, các quan chức Ukraine vẫn cảnh giác trước khả năng lực lượng Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus để gây áp lực hoặc tấn công Ukraine.