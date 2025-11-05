HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Putin nói về các tên lửa thế hệ tiếp theo của Nga

Anh Thư

(NLĐO) - Nga đã sở hữu cả tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon trang bị động cơ hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nói về các loại vũ khí mới nhất của Nga, bao gồm tên lửa tầm trung Oreshnik.

Tại buổi lễ vinh danh các nhà phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon hôm 4-11, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đang hoàn thành mọi kế hoạch phát triển hệ thống vũ khí tiên tiến và mở rộng tổ hợp công nghiệp quốc phòng, theo RBC Ukriane.

Tổng thống Putin nói về "tên lửa thế hệ tiếp theo" và cáo buộc NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Ông Putin cho biết Nga đã chế tạo và triển khai hệ thống tên lửa chiến lược mới nhất Avangard vào nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa phóng từ tàu ngầm của nước này đã được trang bị hệ thống hiện đại để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trong những năm tới, Nga sẽ triển khai thêm hệ thống tên lửa liên lục địa hạng nặng Sarmat vào nhiệm vụ chiến đấu.

"Cuối cùng, Nga cũng đã sở hữu cả tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon trang bị động cơ hạt nhân. Tất cả kế hoạch của chúng ta đều đang được thực hiện" - ông chủ Điện Kremlin tiếp lời.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Putin cáo buộc NATO cử tàu do thám Nga thử tên lửa, theo RT.

Ông nói: “Tôi nghĩ các chuyên gia nước ngoài cũng có thể xác minh điều này, vì một tàu trinh sát của NATO liên tục có mặt tại khu vực trong quá trình thử nghiệm Burevestnik hôm 21-10. Chúng tôi không can thiệp vào hoạt động của họ. Hãy để họ kiểm tra”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow "không đe dọa bất kỳ ai và các cuộc thử nghiệm này là một phần của các hoạt động đã được công bố từ lâu".

tên lửa Putin NATO thử nghiệm tên lửa Burevestnik
