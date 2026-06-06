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Quốc tế

Điều tra của CNN: Israel bí mật lập mạng lưới bao vây Iran

Tường Như

(NLĐO) - Điều tra độc quyền của CNN cho biết Israel duy trì các điểm triển khai bí mật quanh Iran, tạo lợi thế về tình báo và năng lực tác chiến trong xung đột.

Israel đã bí mật triển khai lực lượng đặc nhiệm và nhân sự tình báo tới Azerbaijan trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran, đồng thời thiết lập một mạng lưới vị trí quân sự ngầm tại nhiều quốc gia Trung Đông nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống Tehran.

Mạng lưới bao vây Iran?

Đài CNN dẫn bốn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các đơn vị Israel hoạt động tại nhiều địa điểm ở miền Nam Azerbaijan, sát biên giới phía Bắc Iran. 

Một số vị trí chỉ cách TP Tabriz của Iran khoảng 100 km. Từ đây, lực lượng đặc nhiệm Israel thực hiện các nhiệm vụ thu thập tình báo và vận hành máy bay không người lái nhằm theo dõi hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Iran.

Các nguồn tin cho biết ban đầu những vị trí này được thiết lập như các điểm ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố đối với lực lượng Israel. 

Sau đó chúng được mở rộng thành các căn cứ phục vụ hoạt động quân sự và tình báo. Ngoài Azerbaijan, Israel còn duy trì các điểm triển khai bí mật tại Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Somaliland (vùng lãnh thổ ly khai từ Somalia).

Israel bí mật lập mạng lưới bao vây Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) tiếp người đại diện Somaliland tại Israel Mohamed Hag. Ảnh: AP

Những vị trí tiền phương này giúp quân đội Israel hiện diện dọc các hướng Bắc, Tây và Nam của Iran, mở rộng đáng kể tầm hoạt động và tạo điều kiện để tiến hành nhiều đợt không kích sâu vào lãnh thổ Iran.

Riêng tại Azerbaijan, lực lượng Israel được cho là gồm hàng chục quân nhân thuộc các đơn vị tác chiến đặc biệt, lực lượng cứu hộ đường không tinh nhuệ cùng các nhân viên của cơ quan tình báo Mossad - theo CNN.

Trong khi đó, Somaliland được cho là cung cấp cho Israel một điểm dừng chân chiến lược cho các chuyến bay đường dài hướng tới Iran. Động thái này diễn ra sau khi Israel trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland vào cuối năm ngoái.

Tại Iraq, Israel cũng duy trì hai cơ sở bí mật trong một phần thời gian của cuộc chiến nhằm phục vụ hậu cần và các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nếu cần thiết. Quân đội Iraq sau đó khẳng định nước này không có căn cứ hay lực lượng nước ngoài hoạt động trái phép trên lãnh thổ.

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Ngoài ra, Israel còn triển khai kín đáo một tổ hợp phòng không Vòm Sắt cùng lực lượng vận hành tới UAE trong giai đoạn giao tranh với Iran. Thông tin này trước đó được Axios tiết lộ.

Azerbaijan bác bỏ

Theo CNN, sự hiện diện quân sự của Israel tại Azerbaijan đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước khi chiến sự bùng phát. 

Vào giữa tháng 1, Tel Aviv lên kế hoạch triển khai một chiến dịch bí mật dọc biên giới Azerbaijan - Iran nhằm lắp đặt các thiết bị nghe lén và hệ thống thu thập tình báo.

Ban đầu, chiến dịch dự kiến được tiến hành đồng thời với đợt không kích mở màn do Mỹ và Israel chuẩn bị thực hiện nhằm vào Iran. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch vào phút chót sau khi Tehran cam kết chấm dứt trấn áp người biểu tình trong nước. 

Dù vậy, Israel vẫn tiếp tục hành động độc lập. Không quân Israel được cho là đã sử dụng máy bay tàng hình kết hợp lực lượng đặc nhiệm để triển khai các thiết bị giám sát. Những hệ thống này giúp Tel Aviv theo dõi hoạt động quân sự của Iran và có khả năng phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa.

Đại sứ quán Azerbaijan tại Mỹ đã bác bỏ thông tin lãnh thổ nước này bị sử dụng cho các hoạt động chống lại nước thứ ba, gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ.

Cả chính phủ Israel lẫn quân đội nước này hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc liên quan đến mạng lưới căn cứ bí mật quanh Iran.

Quan hệ giữa Israel và Azerbaijan từ lâu được đánh giá là đặc biệt chặt chẽ. Azerbaijan cung cấp phần lớn lượng dầu nhập khẩu của Israel, trong khi Tel Aviv là nguồn cung vũ khí công nghệ cao quan trọng cho Baku.

Azerbaijan cũng là quốc gia nước ngoài đầu tiên mua hệ thống Vòm Sắt của Israel vào năm 2016.

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