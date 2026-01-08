Điểm nóng xung đột ngày 8-1: Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 8-1: Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela?

Phương Linh

(NLĐO) - Sau khi tổng thống Venezuela bị bắt, người dân gần căn cứ không quân ở Puerto Rico phát hiện vật thể giống UAV Mỹ chuyên dùng trong nhiệm vụ tối mật.

Nhân chứng đã bắt gặp máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ hạ cánh lúc bình minh sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3-1.

Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái RQ-170 Sentinel gần hai thập niên nhưng sự tồn tại của phương tiện này chỉ được tiết lộ vào năm 2009 ở Afghanistan. Hiện chỉ còn khoảng 20 chiếc còn hoạt động. 

RQ-170 Sentinel - do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất - cung cấp khả năng giám sát trong các nhiệm vụ quân sự.

Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela? - Ảnh 1.

Video chia sẻ trên Facebook cho thấy một phương tiện na ná RQ-170 trên bầu trời Puerto Rico. Ảnh: Facebook/Nando Curbelo Rodriguez

Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela? - Ảnh 2.

RQ-170 thường được dùng trong các nhiệm vụ tối mật. Ảnh: USAF

Những chiếc máy bay không người lái công nghệ cao này nổi tiếng vì chiến dịch thu thập thông tin tình báo trước khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt vào tháng 5-2011. 

Trước khi đội đặc nhiệm SEAL tiến vào khu nhà nơi Bin Laden ẩn náu ở Abbottabad - Pakistan, họ dùng RQ-170 Sentinel hàng chục lần để giám sát khu vực và xác định thời điểm tiến công.

Máy bay RQ-170 cũng được sử dụng tại sân bay Kandahar của Afghanistan. Mặc dù có biệt danh "Quái thú Kandahar", phương tiện này bay trong im lặng.

Vào năm 2011, một nhiệm vụ dùng RQ-170 đã thất bại, hạ cánh xuống Iran thay vì Kandahar và bị phía Iran bắt giữ. Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay gặp sự cố nhưng suy đoán ban đầu cho rằng tín hiệu GPS có thể bị nhiễu, khiến máy bay hạ cánh cách xa căn cứ.

Trước đó, báo chí Mỹ đưa tin các máy bay không người lái tàng hình bay trên bầu trời Caracas đã giúp CIA thu thập thông tin quan trọng về ông Maduro trước khi bị đưa đến Mỹ. Hiện chưa thể xác định RQ-170 có đóng góp cho chiến dịch của Mỹ ở Venezuela hay không.

Hơn 150 máy bay của Mỹ - gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát - được điều động trong đêm ông Maduro bị bắt giữ. Người dân địa phương cũng cho biết có trực thăng bay lượn trên bầu trời Caracas, nhưng không rõ thuộc Mỹ hay Venezuela.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela

(NLĐO) - Theo các nguồn tin mà truyền thông Nga, Mỹ và châu Âu trích dẫn, lực lượng Mỹ đã bắt được Marinera, tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

Mỹ máy bay không người lái Venezuela
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo