Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Đây có thể là lần đầu tiên các dòng máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều tầm xa và đạn lượn vòng thế hệ mới của Mỹ được sử dụng trong thực chiến - theo trang The War Zone. 

Sau nhiều năm bị các nước khác vượt lên về việc phát triển UAV giá rẻ, quân đội Mỹ đang nỗ lực đáng kể nhằm đẩy nhanh mua sắm và biên chế các loại máy bay tấn công không người lái một chiều ở nhiều cấp độ khác nhau.

Mỹ dùng máy bay tự sát trong vụ bắt tổng thống Venezuela - Ảnh 1.

Hình ảnh hiện trường trong vụ Mỹ tấn công Venezuela rạng sáng 3-1. Ảnh: X

Những người có mặt tại hiện trường ở Venezuela đã quay lại video về cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần qua. 

Trong nhiều đoạn video, người ta có thể nghe rõ tiếng vo vo chói tai rất đặc trưng và gây ám ảnh. Ngay sau đó là tiếng nổ và các dấu hiệu hình ảnh, âm thanh cho thấy đạn dược va chạm mặt đất. Tất cả đều trùng khớp với đặc điểm của việc sử dụng UAV tự sát.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiết lộ lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm ở Trung Đông triển khai hoạt động các UAV tấn công tầm xa một chiều. 

Đơn vị này có tên chính thức là Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS), được trang bị nhiều phiên bản của Hệ thống Tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp (LUCAS). Đây là một thiết kế được sao chép từ mẫu UAV cảm tử Shahed-136 do Iran thiết kế. 

Tuy nhiên, UAV LUCAS có thể hoạt động phối hợp trong một mạng lưới khép kín và liên kết ngoài tầm nhìn, cho phép chúng tấn công các mục tiêu, bao gồm cả những mục tiêu có thể bất ngờ xuất hiện, trong thời gian thực và ở xa người điều khiển.

Mỹ dùng máy bay tự sát trong vụ bắt tổng thống Venezuela - Ảnh 2.

Đội máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Tại Venezuela cuối tuần qua, lực lượng Mỹ rất có thể đã sử dụng các UAV tấn công một chiều tầm xa, được phóng từ tàu ngoài khơi hoặc các vị trí tiền phương trên đất liền trong khu vực. Đây được xem là một phần của nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt phòng không đối phương quy mô lớn hơn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan "Razin" Caine cho biết nhiều UAV điều khiển từ xa nằm trong số khí tài của Mỹ được sử dụng trong chiến dịch "Quyết tâm tuyệt đối" tại Venezuela.

Trong diễn biến liên quan, theo CBS News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5-1 tiết lộ thêm nhiều chi tiết mới về chiến dịch tập kích của Mỹ nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

Khoảng 200 lính Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích rạng sáng 3-1 tại dinh thự của ông Maduro ở trung tâm Caracas. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã tấn công hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho đội biệt kích Delta Force tiến vào khu dinh thự.

Theo Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ đổ bộ vào trung tâm Caracas bằng trực thăng, với sự yểm trợ của hơn 150 máy bay quân sự, bao gồm tiêm kích và máy bay chiến đấu, nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela. 

Âm thanh trước vụ nổ được cho là của máy bay tự sát. Video: X

