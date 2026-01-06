HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 6-1: Nhiều tàu chở dầu Venezuela âm thầm rời đất nước

Phương Linh

(NLĐO) - Khoảng 10 tàu chở dầu thô và nhiên liệu của Venezuela đã rời vùng biển nước này trong những ngày gần đây song không công khai thông tin.

Theo trang web TankerTrackers.com, tất cả tàu được xác định đều thuộc diện chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Qua ảnh vệ tinh, ít nhất 4 tàu đã rời vùng biển Venezuela theo tuyến đường phía Bắc đảo Margarita, sau khi đậu một thời gian ngắn gần biên giới biển nước này.

Một nguồn tin tiết lộ chính quyền Venezuela đã cấp phép cho ít nhất 4 siêu tàu chở dầu rời vùng biển nước này trong những ngày gần đây nhưng không công khai thông tin hoạt động.

TankerTrackers.com nhận định việc tàu chở dầu và nhiên liệu của Venezuela lặng lẽ rời đất nước dường như phá vỡ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do Mỹ áp đặt. Hiện vẫn chưa rõ những vụ việc trên có bất chấp các biện pháp của Mỹ hay không.

Tàu chở dầu Venezuela âm thầm rời đất nước - Ảnh 1.

Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn thu chính của Venezuela. Ảnh: AP

Một nhóm tàu khác, cũng thuộc diện trừng phạt, đã rời Venezuela trong những ngày gần đây song không chở hàng. Trước đó, nhóm tàu này đã dỡ hàng nhập khẩu hoặc hoàn thành các chuyến vận chuyển nội địa.

Việc các tàu rời đi thành công có thể là tin vui với Công ty Dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA). PDVSA đã bắt đầu tích trữ lượng lớn dầu trên các tàu nổi sau lệnh cấm vận của Mỹ từ tháng 12-2025, khiến xuất khẩu dầu của Venezuela bị đình trệ.

Xuất khẩu dầu mỏ là nguồn thu chính của Venezuela. Chính phủ lâm thời ,hiện do Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Phó Tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo, sẽ cần nguồn thu này nhằm tài trợ chi tiêu và đảm bảo ổn định trong nước.

Hôm 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh "cấm vận dầu mỏ" với Venezuela đang có hiệu lực toàn diện. Tuy nhiên, ông cho rằng trong tiến trình chuyển giao sắp tới, các khách hàng lớn nhất của Venezuela - bao gồm cả Trung Quốc - sẽ tiếp tục nhận dầu.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của hàng tỉ thùng dầu theo thỏa thuận giữa Venezuela và các đối tác sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cuối tuần qua.

Các nhà phân tích Morgan Stanley nhận định các công ty nhà nước Trung Quốc và Nga nắm giữ số lượng lớn dầu mỏ của Venezuela. 

Dựa trên dữ liệu từ công ty tư vấn Wood Mackenzie, Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc (Sinopec) có khoảng 2,8 tỉ thùng dầu mỏ được phép khai thác tại Venezuela, tiếp theo là Roszarubezhneft (Nga) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (China National Petroleum). 

Roszarubezhneft đã mua lại tài sản của Rosneft PJSC tại Venezuela vào năm 2020.

Theo thông tin trên trang web, các công ty dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh và Indian Oil cũng có quyền khai thác tài nguyên dầu khí của Venezuela.

TS Michal Meidan, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, cho biết một số công ty nhỏ của Trung Quốc cũng ký kết thỏa thuận chia sẻ sản xuất với PDVSA, như Anhui Guangda Mining Investment, Anhui Erhuan Petroleum Group và China Concord Resources.

Bà Meidan cho rằng chính phủ và công ty Trung Quốc sẽ chờ xem diễn biến tình hình. “Họ có thể mất dòng vốn và tài sản trong ngắn hạn nhưng khả năng cao sẽ quay trở lại Venezuela trong tương lai” - bà nhận định.

