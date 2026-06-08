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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 8-6: Nổ lớn ở Lebanon, Iran cảnh báo cho Israel "đau đớn"

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển vùng ngoại ô phía Nam Beirut khi Israel tấn công các mục tiêu quân sự của Hezbollah tại thủ đô Lebanon.

Theo kênh Al Jazeera, có ít nhất 3 vụ nổ lớn xảy ra vào chiều 7-6 (giờ địa phương). Hiện chưa rõ đây là một vụ tấn công có chủ đích hay là một cuộc tấn công diện rộng nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

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Tòa nhà thiệt hại trong cuộc không kích của Israel tại Lebanon hôm 7-6. Ảnh: AP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội của họ đã đánh trúng trụ sở của Hezbollah. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi tăng cường tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon.

Ông Donald Trump nói với đài NBC trong chương trình phát sóng hôm 7-6: "Tôi muốn thấy Lebanon có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi muốn thấy một cuộc tấn công chính xác hơn nhằm vào Hezbollah. Tôi nghĩ nó nên chính xác hơn".

Ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, đã cảnh báo Iran sẽ "đáp trả quyết liệt và đau đớn" cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel trong đêm đã nhắm trúng nhiều thị trấn trên khắp miền Nam Lebanon và khu vực phía Tây thung lũng Bekaa. 

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa, nã pháo và sử dụng máy bay không người lái tấn công các lực lượng Israel. Các máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom thị trấn Srifa. Truyền thông địa phương cũng đưa tin máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực Dweir, gần Nabatieh, phía Bắc sông Litani.

Theo kênh truyền hình al-Hadath, Israel đã cập nhật thông tin cho Mỹ trước khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah ở Beirut. Cuộc tấn công diễn ra nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel bất chấp hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

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