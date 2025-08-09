Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực

Xuân Mai

(NLĐO) - Mỹ đã bắt đầu thực hiện chuyến bay gần các căn cứ quân sự của Nga ở phía Tây Bắc nước này.

Theo nguồn tin, mục đích của các nhiệm vụ này là giám sát các vụ thử hạt nhân tiềm năng trong khí quyển do Nga tiến hành. 

Các chuyến bay được thực hiện gần các cơ sở chiến lược nằm trong khu vực Murmansk, nơi Hạm đội Phương Bắc của Nga đóng quân, đóng vai trò quan trọng trong kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 9-8: Mỹ theo dõi tên lửa bí mật của Nga ở Bắc Cực- Ảnh 1.

Máy bay WC-135R của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Vào ngày 5-8, một chiếc WC-135R của Không quân Mỹ, với tên gọi COBRA29, đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Đông Anglia và hướng đến bờ biển phía Tây Na Uy. Máy bay đã bay vòng quanh biển Barents, phía Bắc Murmansk và phía Tây quần đảo Bắc Cực Novaya Zemlya của Nga. Chuyến bay kéo dài khoảng 14 giờ trước khi quay trở lại Anh.

Theo trang Avia-Pro, khu vực Murmansk, giáp với các thành viên NATO là Na Uy và Phần Lan, là nơi đặt nhiều căn cứ hải quân và không quân chiến lược. Các nhà phân tích cho rằng các chuyến bay này liên quan đến việc Nga có thể đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik (tên gọi NATO là SSC-X-9 Skyfall). Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được Nga cho là có thể qua mặt các hệ thống phòng không phương Tây và bay với tầm xa gần như không giới hạn.

Trước đó, các quan chức Nga cho biết Moscow "không còn coi mình bị ràng buộc" bởi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Hình ảnh vệ tinh năm ngoái cho thấy các cuộc thử nghiệm tại Novaya Zemlya, làm gia tăng sự giám sát của phương Tây đối với các hoạt động của Nga trong khu vực. Các nhà phân tích theo dõi chuyến bay WC-135R trực tuyến cho rằng chuyến bay có thể đang theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik tiếp theo của Nga.

Hiện chính quyền Nga cũng như Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận liên quan đến các chuyến bay này.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 7-8: Nga giữ kín cuộc họp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ

Điểm nóng xung đột ngày 7-8: Nga giữ kín cuộc họp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ

(NLĐO) - Đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cho biết ông tin tưởng Moscow - Washington có thể tìm được tiếng nói chung.

Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế quan với Ấn Độ vì mua dầu Nga

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm 6-8 để áp đặt mức thuế quan bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ.

Điểm nóng xung đột ngày 8-8: Nga cáo buộc Anh nhắm vào “hạm đội bóng tối”

(NLĐO) - Điện Kremlin cáo buộc Anh chuẩn bị “các cuộc đột kích hàng loạt” để loại bỏ tàu thuyền trong “hạm đội bóng tối” của Nga.

Nga tên lửa vũ khí hạt nhân Không quân Mỹ Bắc Cực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo