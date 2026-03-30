Thời sự

Diễn biến bất ngờ về vụ ca sĩ Juky San mặc bikini, nghi tắm tại Giếng Tiên

Đức Anh

(NLĐO) – Thời điểm được cho là ca sĩ Juky San mặc bikini, nghi tắm tại Giếng Tiên ở Gia Lai, khu vực này không còn biển hiệu do bị bão thổi bay trước đó.

Trưa 30-3, theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Giếng Tiên, thuộc làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nơi này đã không còn biển hiệu "Giếng Tiên" như trước đây.

Thời điểm được cho là ca sĩ Juky San mặc bikini, nghi tắm tại Giếng Tiên ở Gia Lai, khu vực này không còn biển hiệu "Giếng Tiên"

Giải thích về điều này, một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết rất có thể biển hiệu "Giếng Tiên" đã bị sóng biển cuốn trôi trong đợt bão lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11-2025. Chính vì vậy, nhiều du khách đến đây không biết đây là Giếng Tiên nên đã ngâm mình tắm và check-in, trong đó có thể có ca sĩ Juky San. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được xác minh, chưa có kết luận chính thức.

Như đã thông tin, sáng 30-3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in, nghi tại Giếng Tiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Những hình ảnh mang tính gợi cảm giữa không gian thiên nhiên nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đến trưa cùng ngày, loạt ảnh này đã không còn xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng hành động tắm trong giếng có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước, đồng thời làm giảm trải nghiệm của du khách khác. Một số người cũng cho rằng việc lựa chọn trang phục và cách tạo dáng tại địa điểm mang yếu tố văn hóa – tâm linh là chưa phù hợp, dễ gây phản cảm.

Biển hiệu "Giếng Tiên" được treo trước đó tại khu vực Giếng Tiên

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng đây là hoạt động mang tính cá nhân, chưa có bằng chứng cụ thể về việc gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời kêu gọi nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Giếng Tiên là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý, gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt "trời ban" xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách sử dụng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương và du khách thập phương.

Một du khách lấy nước tại Giếng Tiên để uống với hy vọng gặp nhiều may mắn

Ca sĩ Juky San gây tranh cãi khi diện bikini ngâm mình nghi tắm tại Giếng Tiên ở Gia Lai

(NLĐO) - Loạt ảnh ca sĩ Juky San diện bikini ngâm mình nghi tại Giếng Tiên ở Gia Lai lan truyền mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

tỉnh Gia Lai mạng xã hội cộng đồng mạng người dân địa phương Juky San
